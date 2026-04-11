„Pískají to ve prospěch Ronaldova týmu.“ Saúdská liga čelí kontroverzi

Milionářská saúdská fotbalová liga čelí ostré kritice. Po kontroverzních výrocích a záběrech se objevují spekulace, že soutěž nadržuje týmu Cristiana Ronalda.
Saúdská Pro League se ocitla pod drobnohledem. V posledních dnech se totiž začaly šířit spekulace, že soutěž zvýhodňuje tým an-Nasr, za který nastupuje jeden z nejslavnějších fotbalistů světa Cristiano Ronaldo.
Kontroverzi přiživila nejen sporná rozhodnutí, ale také výroky hráčů soupeřů, kteří otevřeně zpochybňují férovost soutěže.
Velkou pozornost vzbudily především komentáře útočníka Ivana Toneyho z al-Ahlí a jeho spoluhráčů po ligovém utkání proti týmu Feiha, po němž naznačili, že komunikace rozhodčích na hřišti může být problematická.
Podle anglického útočníka mělo docházet k situacím, kdy sudí svými výroky či gesty nepřímo naznačovali, že některé momenty budou posuzovány tak, aby v konečném důsledku pomohly lídrovi tabulky an-Nasru.
„Někdy máte pocit, že některé věci jsou rozhodnuté ještě před tím, než se stanou,“ prohlásil naštvaný Toney.
Přestože konkrétní obvinění z manipulace nepadlo, podobná slova okamžitě rozvířila debatu napříč ligou i mezi fanoušky.
Další olej do ohně přilily záběry z jednoho z posledních zápasů, které kolují po sociálních sítích. Na nich jsou zachyceny situace, kdy rozhodčí diskutují s hráči an-Nasru, zatímco protesty soupeřů zůstávají bez odezvy.
Právě tyto momenty mnozí interpretují jako důkaz možného zvýhodňování.
Napětí roste i mezi dalšími kluby. Týmy jako Feiha nebo al-Ahlí sice vystupují opatrněji, ale i z jejich okolí prosakují náznaky nespokojenosti.
„Chceme věřit, že liga je férová, ale některé situace tomu neodpovídají,“ mělo zaznít podle zákulisních informací.
Ronaldo se k celé věci zatím přímo nevyjádřil. Portugalská hvězda se soustředí především na výkony na hřišti, kde patří mezi klíčové postavy an-Nasru.
Přesto je Portugalcovo jméno s celou kauzou nevyhnutelně spojováno. Právě jeho přítomnost totiž výrazně zvýšila globální zájem o soutěž a zároveň i tlak na její image.
Saúdská liga v posledních letech investovala obrovské prostředky do příchodu hvězd a snaží se budovat reputaci prestižní soutěže. Podobné kontroverze ale mohou tento obraz narušit.
Vedení soutěže zatím na obvinění reagovalo zdrženlivě a zdůraznilo, že rozhodčí jsou pod pravidelným dohledem a jejich výkony se průběžně vyhodnocují.
„Respektujeme všechny kluby a dbáme na integritu soutěže,“ uvedl jeden z představitelů ligy. Zároveň ale nepřišla žádná konkrétní reakce na jednotlivé incidenty, které hráči kritizují.
Celá situace tak zůstává otevřená. Na jedné straně stojí obvinění a podezření, na druhé snaha ligy udržet si důvěryhodnost.
Jasné je jedno – každé další sporné rozhodnutí bude pod ještě větším drobnohledem než doposud. A to nejen kvůli Ronaldovi, ale i kvůli tomu, jakou tvář chce saúdský fotbal ukázat světu.
Unikli krachu, nebo trčí na chvostu EU? Data ukazují život Maďarů za Orbánovy éry
Před 16 lety uchvátil moc v Maďarsku současný premiér Viktor Orbán (Fidesz). V nedělních volbách bude usilovat o to, aby ji udržel i v pátém volebním období po sobě. Jenže letos má dosud nejsilnějšího vyzyvatele, kdysi člena Fideszu, dnes opozičníka Pétera Magyara (Tisza). Na základě dat popisujeme, jak se středoevropská země od té doby změnila a jak se za Orbánovy vlády žije Maďarům.
V ulicích Prahy jsou odpůrci a příznivci potratů. Policie ve střehu, došlo i ke střetu
Nebylo loni v Praze vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla značně napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela", což se dařilo jen částečně. Po roce jsou dnes opět všichni v ulicích a Aktuálně.cz situaci stejně jako loni mapuje.
ŽIVĚ Vance přiletěl do Pákistánu, hledá se formát mírové schůzky s Íránci
Americká delegace v čele s viceprezidentem J.D. Vancem jedná v hotelu Serena v pákistánské metropoli Islámábádu s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Íránská delegace již s pákistánským představitelem jednala také, hledá se případný formát americko-íránské schůzky o míru.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Už příští sezona může být bez demokracie, varuje prognostik
Politická moc se v demokratickém světě soustřeďuje čím dál víc do rukou úzké skupiny nejbohatších. Peníze boháčů tak mají na dění ve státě větší vliv než názory a zájmy většiny populace. A to i přes to, že například čeští politici jsou placeni převážně z peněz daňových poplatníků.