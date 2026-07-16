Pirátští uzurpátoři, napadla Anglii viceprezidentka. Argentinci se potupenému sokovi vysmáli

Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2:1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje.
Někteří Argentinci po utkání před tribunou s fanoušky radostně poskakovali s bílým kusem látky, na němž bylo velkými písmeny napsáno "Las Malvinas son argentinas" (Falklandy jsou argentinské). "A také vždycky budou," řekl záložník Leandro Paredes v televizním rozhovoru.
"Vnímali jsme, co tenhle zápas pro zemi znamenal. Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního," dodal hráč týmu Boca Juniors.
Britsko-argentinská válka o Falklandské ostrovy trvala zhruba 70 dnů v roce 1982. Ostrovy, nazývané Argentinci Malvíny, jsou od roku 1833 britským zámořským teritoriem. Argentina se toto strategicky důležité, ale nehostinné území v jižním Atlantiku pokusila v ozbrojeném konfliktu získat, ale Britové ho i za cenu obětí uhájili. Ve válce zahynulo 648 Argentinců a 255 Britů.
Podobně jako Mezinárodní olympijský výbor také FIFA zakazuje politické projevy během svých akcí, Argentině tak teoreticky hrozí postih. Že je téma války o Falklandy minimálně v jihoamerické zemi stále živé, potvrdila už před zápasem argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová: "Hrajeme proti pirátským uzurpátorům. Tohle není zápas jako každý jiný. Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Ve hře je toho proti Anglii mnohem víc," napsala na sociální síti X politička, jejíž otec ve válce bojoval.
ŽIVĚ Kuvajt hlásí útok íránských dronů, v Bahrajnu zněly sirény po amerických úderech
Kuvajtská armáda v noci na čtvrtek oznámila, že reaguje na útoky bezpilotních letounů z Íránu, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před leteckým útokem. Napsala to agentura AFP. O nových zásazích na svém území během čtvrteční noci informoval také Írán, a to po dalším americkém úderu proti tomuto státu.
„Válka skončí kolapsem.“ Kuleba nastínil, jak vyhrát. Popsal Zelenského „třesení“
Bývalý šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v rozhovoru pro pořad Spotlight analyzoval současný stav konfliktu a proměnu mezinárodní podpory. Podle něj už Ukrajina není v pozici slabšího hráče bez karet, jak ji loni popsal Donald Trump. Naopak, země dokázala stabilizovat frontu a přenést válku na ruské území. Klíčem k vítězství je však podle něj vytrvalost a pochopení, že kompromis není možný.
"Svět, co byl, už není." Ridley Scott natočil sugestivní postapo Vzhlížet ke hvězdám
Film zasazený do světa, v němž je přežití instinktem, ale lidskost volbou, vstoupí exkluzivně do českých kin od 27. srpna 2026. Snímek vychází ze strhujícího bestselleru Petera Hellera a může se pochlubit mimořádným hereckým obsazením v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualleyovou, Allison Janneyovou, Benedictem Wongem a Guyem Pearcem.
Německá extremistka Liebichová vydaná z Česka si odpyká trest v mužské věznici
Německá pravicová extremistka Marla Svenja Liebichová zadržená v dubnu v Česku si svůj trest odpyká v mužské věznici. S odvoláním na rozhodnutí ženské věznice v saském městě Chemnitz o tom ve čtvrtek informovala agentura DPA.
Macinka v Izraeli otevřel dveře českým firmám. Na závěr zaklepal na dveře Mosadu
Česko a Izrael chtějí proměnit dlouholeté politické partnerství v ještě užší ekonomickou spolupráci. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přivezl do Tel Avivu rekordní českou podnikatelskou delegaci, kterou přímo na místě doprovázel i deník Aktuálně. Řeč přišla na české zapojení do poválečné obnovy Gazy či obrannou spolupráci. Tečka za cestou byla Macinkova schůzka se šéfem Mosadu.