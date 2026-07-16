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Sport

Pirátští uzurpátoři, napadla Anglii viceprezidentka. Argentinci se potupenému sokovi vysmáli

ČTK

Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2:1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Argentinští fanoušci s inkriminovaný plakátemFoto: REUTERS – Carlos Barria
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Někteří Argentinci po utkání před tribunou s fanoušky radostně poskakovali s bílým kusem látky, na němž bylo velkými písmeny napsáno "Las Malvinas son argentinas" (Falklandy jsou argentinské). "A také vždycky budou," řekl záložník Leandro Paredes v televizním rozhovoru.

"Vnímali jsme, co tenhle zápas pro zemi znamenal. Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního," dodal hráč týmu Boca Juniors.

Britsko-argentinská válka o Falklandské ostrovy trvala zhruba 70 dnů v roce 1982. Ostrovy, nazývané Argentinci Malvíny, jsou od roku 1833 britským zámořským teritoriem. Argentina se toto strategicky důležité, ale nehostinné území v jižním Atlantiku pokusila v ozbrojeném konfliktu získat, ale Britové ho i za cenu obětí uhájili. Ve válce zahynulo 648 Argentinců a 255 Britů.

Podobně jako Mezinárodní olympijský výbor také FIFA zakazuje politické projevy během svých akcí, Argentině tak teoreticky hrozí postih. Že je téma války o Falklandy minimálně v jihoamerické zemi stále živé, potvrdila už před zápasem argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová: "Hrajeme proti pirátským uzurpátorům. Tohle není zápas jako každý jiný. Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Ve hře je toho proti Anglii mnohem víc," napsala na sociální síti X politička, jejíž otec ve válce bojoval.

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