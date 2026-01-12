Přeskočit na obsah
Fotbal

Pil každý den, pak koupil zkrachovalý klub. Anglie žije senzací, kterou pohání Rooney

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Právě anglický FA Cup je takovými příběhy nabitý. Outsider z nižší fotbalové ligy vyřadí slavný tým z Premier League a celé město je na nohách. Ale sobotní story Macclesfieldu, který zdolal obhájce titulu Crystal Palace, je přesto speciální. BBC ji označila za vůbec největší senzaci v historii poháru a příběh má hned několik zajímavých linek.

Kapitán Paul Dawson oslavuje šokující postup Macclesfieldu v FA Cupu.
Kapitán Paul Dawson oslavuje šokující postup Macclesfieldu v FA Cupu.Foto: Reuters
Ta první se týká majitele Roberta Smethursta, který před pěti lety začal tahat Macclesfield z obřích finančních problémů. Klub v období covidové pandemie dlužil přes půl milionu liber a fakticky zanikl.

S datem založení v roce 1874 sice patří k nejstarším anglickým klubům, ale v té době nehrál žádnou ligu.

Po vstupu Smethursta startoval od nuly v deváté nejvyšší soutěži, díky třem postupům v krátké době se dostal do šesté. A v sobotu na svém hřišti s umělou trávou ve třetím kole FA Cupu šokoval Crystal Palace výhrou 2:1.

Slovo "záchrana“ přitom platí ve spojení Macclesfieldu se Smethurstem na obě strany.

"Klub mi zachránil život,“ přiznal podnikatel, jenž má za sebou úspěchy ve světě technologií a který se finančně zajistil prodejem společnosti. Jenže pak nevěděl, co se životem.

"Pil jsem nesmyslné množství alkoholu a žil jsem směšný život. Každý den ve dvě odpoledne jsem přišel do hospody a vždy jsem odcházel poslední. Pak jsem se vzbudil a pokračoval, šílené,“ vzpomínal.

Při jednom takovém čtyřdenním tahu mu kamarád u piva zmínil, že fotbalový klub Macclesfield je na prodej. Smethurst v alkoholovém opojení reagoval, že jde do toho.

"Neměl jsem přitom žádný plán, netušil jsem, jak se vede klub. Na stadionu byla rozbitá sedadla, rozbitá skla, popraskaný asfalt. Hřiště vlastně neexistovalo, všude plevel,“ líčil první dojmy.

"Ale už jsem dál nevysedával v hospodě, začal jsem bojovat. A když přijde láska a vášeň, ve fotbale se zrodí soudržnost,“ pokračoval majitel klubu z 50tisícového města nedaleko Manchesteru.

Došel až k tomu, že Macclesfield vyřadil z poháru tým, který je v anglické fotbalové pyramidě o 117 míst výše. V FA Cupu, nejstarší klubové soutěži světa, se poprvé od roku 1908 stalo, že obhájce titulu vypadl se soupeřem, který nehraje profesionální soutěž.

V Macclesfieldu totiž hrají třeba stavitel, právník, bývalý boxerský šampion nebo účastník populární reality show Love Island.

Jako trenér je vede John Rooney, mladší bratr jednoho z nejlepších fotbalistů anglických dějin Waynea Rooneyho. Ten byl ostatně v sobotu přímo na místě a ve vysílání BBC se rozplakal.

"Jsme na tom s emocemi stejně,“ smál se trenér Rooney, když dával rozhovory uprostřed oslav. Bezprostředně po konci zápasu se totiž fanoušci z tribun šestitisícového stánku nahrnuli na hřiště.

A další příběhové linky?

Kapitán Paul Dawson otevíral skóre s rozbitou hlavou. Odmítl vystřídat, jen si nechal hlavu obvázat šátkem.

Střelec vítězné druhé branky Isaac Buckley byl pár dní před zápasem na odchodu z klubu, ale Rooney se rozhodl ho v týmu ponechat.

Fotbalisté Macclesfieldu bojovali v životním utkání také za bývalého spoluhráče Ethana McLeoda, který před necelým měsícem zemřel ve věku 21 let při autonehodě, když se vracel ze zápasu. U vyřazení Crystal Palace byli jeho rodiče.

"Říkal jsem jim, že jejich syn se na nás určitě dívá shora. Cítím, že je tady s námi,“ poznamenal Rooney.

Jeho svěřenci se dnes večer dozví, s kým se v polovině února střetnou ve čtvrtém kole FA Cupu. Tedy ve fázi, kterou hraje 32 nejlepších klubů.

Majitel Smethurst však slíbil jistou odměnu hned po zápase s Crystal Palace. "Už jsem si s kluky naplánoval výlet na Ibizu. Ne hned teď, ale po sezoně určitě,“ ujistil, že oslavy se potáhnou ještě dlouho.

