Pikantní los poháru. V semifinále MOL Cupu si to Sparta rozdá se Slavií

Aktualizováno před 1 hodinou

Fotbalisté Slavie se v semifinále domácího poháru coby obhájce trofeje utkají v pražském derby se Spartou. Druhý souboj o finále MOL Cupu obstarají Ostrava a Bohemians 1905. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FAČR v Praze na Strahově. Oficiálním hracím termínem semifinále je středa 24. dubna.

Slavia vede ligu a usiluje o první double v samostatné historii. Se Spartou ji čekají tři vzájemné souboje v krátké době - příští neděli se oba rivalové utkají v lize, potom proti sobě nastoupí v poháru a následně i v nové nadstavbové části nejvyšší soutěže.

Letenští neporazili Slavii v derby pětkrát za sebou a poslední dvě skončila remízou. Doma v Edenu červenobílí podlehli svému rivalovi naposledy v roce 2014. V poháru se obě "S" utkají po devíti letech.

Slavia, kterou čeká také čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, se v poháru podesáté z posledních 12 utkání představí doma. "Máme štěstí na ty zápasy doma. Měla by to pro nás být výhoda, ale je to derby a to je něco jiného než jakýkoliv jiný zápas. Bude to krásný zápas pro fanoušky. My jsme hlavně rádi, že hrajeme doma, v tom nabitém programu ušetříme síly. Jen škoda, že to není o kolo dál. Samozřejmě je motivací získat poprvé double," řekl novinářům člen představenstva Slavie Jiří Bílek.

"Následující týdny nám všem - hráčům, fanouškům i vedení klubu - dávají možnost ukázat, že jsme schopni zvládnout roli velkého klubu a lídra našeho fotbalu," uvedl na twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Pro Spartu, která v lize ztrácí na Slavii ze třetího místa propastných 15 bodů, je pohár poslední reálnou možností na zisk trofeje v této sezoně. Letenští si zahrají semifinále MOL Cupu poprvé od roku 2016 a z celkového prvenství se naposledy radovali před pěti lety.

"Přání bylo hlavně hrát doma, což se nám opět nesplnilo. Zápas v Edenu je asi ten nejtěžší, který může kterýkoliv tým potkat. Ale pojedeme tam s cílem postoupit. Jako sparťan moc nechcete třikrát za sebou jet do Edenu, ale musíme se s tím vyrovnat a ty zápasy zvládnout," řekl člen představenstva Sparty Adam Kotalík. "Pohár je dnes soutěž, ve které jsme trofeji nejblíže. Dva zápasy od trofeje, takže tomu určitě dáme prioritu," dodal.

Slavia byla vytažena z osudí jako první. A znovu tak hraje svůj pohárový zápas doma.

To jako fakt ? 🤦🏼‍♂️ Nenápadná losovačka a Slavia bude hrát v poháru opět doma.. 👀 Štěstíčku musíš jít naproti 🍀 Zveřejnil(a) Sportovní Hlášky dne 05. April 2019

Ostrava se představí mezi posledními čtyřmi celky poháru po 13 letech, Bohemians 1905 dokonce vůbec poprvé v samostatné historii. Oba vzájemné ligové duely v této sezoně vyhrál aktuálně pátý Baník - v srpnu zvítězil nad momentálně třináctými "Klokany" v Ďolíčku 1:0 a doma poté 2:0.

"Předchozí roky jsme hodně hrávali venku, jsme rádi, že teď hrajeme doma. Papírově je Bohemka nejschůdnější, ale pozor, hráli jsme s nimi dvě vyrovnaná utkání. Víme, o co hrajeme, že je ve hře postup do 3. předkola Evropské ligy. A to je motivace pro všechny, pro hráče, pro vedení, pro celé město," uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

"Postup do semifinále je velký úspěch, ale já doufám, že půjdeme ještě dál. Bude to těžké, ale popereme se o to. Chceme minimálně do finále," řekl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Finále poháru je na programu 22. května.