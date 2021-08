Pět zápasů bez výhry a teď Šošoni. Ve stresu nejsme, tvrdí Rada. Žilina není Celtic

Fotbalisté Jablonce si v uplynulém ligovém ročníku třetím místem zajistili účast v třetím předkole Evropské ligy, v němž však nestačili na skotský Celtic Glasgow. Podle představ se jim nedaří ani v lize, nedělní porážka 0:1 v Teplicích je srazila až na desátou příčku. A ve čtvrtek v boji o základní skupinu Konferenční ligy přivítají na své Střelnici Žilinu.

"Nejsme sice v optimálním rozpoložení, ale naším cílem zůstává účast v této třetí evropské soutěži," říká trenér Petr Rada v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Už pět soutěžních zápasů za sebou jste nevyhráli. V čem vidíte hlavní příčiny?

Po individuálních chybách inkasujeme laciné góly. Platí to hlavně na zápasy v Mladé Boleslavi a v Teplicích. Nepřesní jsme pak ve finální fázi a potkala nás i trocha smůly, ale v žádném případě nejsme pod nějakým tlakem či ve stresu.

Zmínil jste se o finální fázi. Nechybí vám Schranz, který v loňské lize vstřelil 13 gólů?

Každý hráč s takovou vizitkou samozřejmě chybí. Měl řadu předností, které využíval hlavně v koncovce a těžilo z nich celé mužstvo. Své kvality začíná potvrzovat i ve Slavii.

Jak na mužstvo zapůsobily porážky 2:4 a 0:3 s Celticem?

Hráči se především přesvědčili, že Celtic je někde jinde než my. Je to jiný fotbalový svět. Kupuje hráče v přepočtu za půl miliardy korun, má bohatou tradici a na nádherném stadionu skvělou diváckou atmosféru. Na náš zápas přišlo 54 tisíc diváků a jeden z funkcionářů mně řekl, že vstupenky byly za hodinu vyprodány. Naopak v Jablonci se na Celtic přišlo podívat pouhých pět tisíc fanoušků. To je hodně smutné.

Neměl jste ze zápasu v Glasgow trochu obavy?

Měl, ale hlavně ve druhé půli jsme byli domácímu favoritovi důstojným soupeřem a je jen škoda, že aspoň jednu z několika šancí jsme gólově nevyužili. O to víc pak mrzí porážka v Teplicích.

Co si z těchto dvou zápasů se Skoty odnesli vaši svěřenci?

Cenné zkušenosti a nezapomenutelné dojmy. Potřebovali bychom takové zápasy s renomovanými evropskými týmy hrát častěji, aby si hráči opakovaně uvědomovali, proč se fotbal na evropské scéně hraje.

Ve čtvrtek budete o setrvání v Evropě bojovat se Žilinou, jejímž hráčům se přezdívá Šošoni. Jaký to bude pro vás soupeř?

Je to špičkový slovenský tým, ale Celtic to snad není. (úsměv) O víkendu Žilina sice prohrála v Liptovském Mikuláši, ale v její sestavě chybělo devět stabilních hráčů, což dokazuje, jak velkou váhu souboji s námi dávají. Musíme dobře zregenerovat a co nejlépe se na tato dvě střetnutí připravit. Jsem samozřejmě rád, že všichni moji svěřenci jsou zdravotně v pořádku. Byli jsme velice spokojeni, že se nám otevřela možnost zahrát si v některé evropské soutěži. Tato šance stále existuje, takže musíme udělat všechno pro to, abychom ji také využili.