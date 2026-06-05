Pět gólů Srbsku a ohňostroj nad Tolucou. Mexiko propadlo euforii a sní o zázraku

Mexiko rozstřílelo Srbsko 5:1 a tamní média začínají věřit v mimořádný turnaj. Trenér Javier Aguirre ale před euforií varuje.
Zatímco česká reprezentace ladila poslední detaily před mistrovstvím světa vítězným zápasem s Guatemalou, v Mexiku se po generálce se Srbskem rozjela vlna optimismu.
Domácí tým v Toluce zvítězil 5:1 a mexická média okamžitě začala spekulovat, zda by se národní tým přezdívaný El Tri nemohl na domácím šampionátu postarat o jeden z největších úspěchů své historie.
Mexický tisk označil výkon národního týmu za hostinu před mistrovstvím světa. Ještě po necelých dvaceti minutách přitom domácí prohrávali. Po chybě obrany otevřel skóre Petar Stanič a na stadionu Nemesia Díeze zavládlo na chvíli ticho. O to hlasitější byla následná reakce.
Mexičané otočili vývoj ještě do přestávky. Vyrovnal Johan Vásquez a Srbové si následně dali vlastní gól. Po změně stran přidal trefu zkušený Raúl Jiménez, následoval další vlastní gól soupeře a definitivní podobu výsledku dal krásnou střelou Luis Chávez.
Právě Jiménez se stal jedním z hlavních hrdinů mexických komentářů. Útočník Fulhamu je po těžkém zranění hlavy z roku 2020 vnímán jako symbol návratu a bojovnosti.
Mnozí novináři připomínají, že právě on by mohl být mužem, který povede domácí reprezentaci na životním turnaji.
Zajímavé je, že ještě před zápasem byla nálada mnohem opatrnější. Řada médií upozorňovala, že tým Javiera Aguirreho stále hledá ideální sestavu a že fanoušci začínají být nervózní.
Generálka se Srbskem měla dát odpověď na otázku, zda je Mexiko skutečně připravené.
Po vysoké výhře ale přišel také hlas rozumu. Trenér Javier Aguirre se snažil brzdit rostoucí nadšení. „Nesmíme se nechat unést výsledkem,“ vzkázal novinářům. Zároveň ocenil přístup hráčů a zopakoval, že největší silou mužstva je soudržnost. Podle něj se tým během několikatýdenního soustředění proměnil v rodinu.
Právě příprava byla v Mexiku velkým tématem. Aguirre prosadil dlouhý reprezentační kemp, kvůli kterému museli někteří hráči opustit své kluby ještě během domácí sezony. Rozhodnutí vyvolalo kritiku i spory s funkcionáři, trenér však neustoupil. „Kdo nepřijde, na mistrovství světa nepojede,“ prohlásil už v květnu.
Pro české fanoušky je podstatné, že Mexiko bude jedním ze soupeřů národního týmu ve skupině. Tamní média navíc připomínají, že Srbsko bylo vybráno mimo jiné proto, aby svým stylem připomínalo silné evropské soupeře. Vysoké vítězství proto vnímají jako povzbudivý signál.
Zkušenější komentátoři však varují, že Mexiko tradičně patří mezi mužstva, která před velkými turnaji dokážou nadchnout a následně narazit na své limity. Historickým maximem země zůstává čtvrtfinále.
Po demolici Srbska však v Mexiku znovu ožívá sen, že právě domácí mistrovství světa by mohlo přinést něco výjimečného.
Přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa:
Toluca: Mexiko - Srbsko 5:1 (2:1)
Branky: 34. Vásquez, 45+3. vlastní Bukinac, 57. Jiménez, 72. vlastní Avdič, 90. Chávez - 19. Stanič.
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