Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy doma velmi nečekaně jen remizovali se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.
Viktoria si nespravila náladu po úterní porážce 0:3 s Rangers v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů v Glasgow. Za tři dny čeká Plzeň domácí odveta.
Západočeši podtrhli momentální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný. V lize ztratili podruhé za sebou po minulé domácí remíze 1:1 s Jabloncem, k dobru mají odložený duel v Mladé Boleslavi. Slovácko stále čeká na první vítězství v ligové sezoně, připsalo si nicméně cenný druhý bod.
Fotbalisté Slavie porazili 3:0 Teplice a připsali si první domácí vítězství v sezoně. Pražany poslal do vedení v 31. minutě Lukáš Provod, krátce po změně stran skórovali Christos Zafeiris s Janem Bořilem. Hosté hráli od 66. minuty bez vyloučeného Dalibora Večerky. Obhájci titulu jsou s 10 body ze čtyř kol společně se Zlínem v čele neúplné tabulky.
Slavia porazila v lize Teplice na stadionu v Edenu podesáté v řadě a částečně odčinila domácí zaváhání z úvodního kola proti Hradci Králové (2:2). Severočeši nenavázali na výhru z posledního vzájemného duelu a po třech zápasech mají na kontě tři body. K dobru mají nedohraný zápas v Ostravě, který byl za stavu 1:0 pro Baník v 25. minutě předčasně ukončen.
Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a s 10 body je druhý o skóre za Slavií.
"Ševci" vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.
Nováček Zlín vyhrál třetí zápas v ligovém ročníku a doma bodoval naplno po pěti utkáních nejvyšší soutěže. Boleslav dostala i ve třetím zápase sezony tři branky, v tabulce má jeden bod, ale k dobru odložený zápas s Plzní.
Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.
Dukla zvítězila u Nisy naposledy v listopadu 2013, Liberec s ní doma v lize od té doby sedmkrát po sobě neprohrál. Pražané vyhráli jediné z posledních sedmi venkovních ligových utkání. Jejich trenér Holoubek v minulosti vedl Slovan.
4. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (2:1)
Branky: 20. Bartošák, 35. Poznar, 67. Koubek - 44. Ševčík, 66. Kostka. Rozhodčí: Vejtasa - Antoníček, Dresler - Černý (video). ŽK: Nombil, Cupák - Klíma. Diváci: 3712.
Zlín: Dostál - Kopečný, Křapka, Černín (80. Kolář), Fukala - Nombil (46. Petruta), Didiba (80. Ulbrich) - Pišoja, Cupák, Bartošák (68. Kalabiška) - Poznar (60. Koubek). Trenér: Červenka.
M. Boleslav: Mandous - Kostka, Prebsl, Králik, Král (60. Langhamer) - Macek, Pech - Ševčík (73. Penner), Lehký (84. Kolařík), John (60. Klíma) - Vojta (84. Buryán). Trenér: Majer.
Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Branky: 24. Adu - 90.+3 Trávník z pen. Rozhodčí: Wulkan - Kříž, Zoufalý - Adam (video). ŽK: Višinský - Vaško. Diváci: 9086.
Plzeň: Jedlička - Paluska (90.+5 Kabongo), Markovič, Spáčil - Memič, Zeljkovič, Červ, Doski - Višinský (59. Ladra) - Vydra (59. Durosinmi), Adu (77. Slončík). Trenér: Koubek.
Slovácko: Heča - Vaško, Stojčevski (46. Tetour), Mulder - Koscelník, Daníček (70. Petržela), Trávník, Ndefe - Havlík (81. Marinelli) - Juroška (46. Blahút), Krmenčík (65. Kvasina). Trenér: Kameník.
Slavia Praha - FK Teplice 3:0 (1:0)
Branka: 31. Provod, 52. Zafeiris, 55. Bořil. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Kušej (Slavia). ČK: 66. Večerka (Teplice). Diváci: 18.498.
Slavia: Staněk - Douděra (70. Hašioka), Holeš, Zima, Bořil (76. Fully) - Moses (70. Schranz), Oscar (60. Sadílek) - Kušej, Zafeiris, Provod (76. Vorlický) - Chytil. Trenér: Trpišovský.
Teplice: Trmal - Audinis (46. Švanda), Takács (60. Cykalo), Večerka - Danihel, Jukl, Sedláček (60. Náprstek), Riznič - Trubač - Pulkrab (74. Auta), Kozák (60. Svatek). Trenér: Frťala.
Slovan Liberec - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 30. Juliš, 59. Gabriel. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Ochotnický (video). ŽK: Hodouš, Hlavatý - Tijani, Kozma. Diváci: 3021.
Liberec: Koubek - Icha, N'Guessan (62. Plechatý), Gabriel, Kayondo (20. Hodouš) - Stránský, Hlavatý - Ghali, Masopust (72. Letenay), Juliš (62. Soliu) - Mašek (72. Varfolomejev). Trenér: Kováč.
Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka (79. Kozma), Tijani (60. Žitný), Ambler (60. Šehovič) - Čermák (73. Hrubeš), Jedlička (60. Fokam) - Cissé. Trenér: Holoubek.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2.
|Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3.
|Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|4.
|Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|5.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6.
|Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7.
|Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8.
|Jablonec nad Nisou
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9.
|Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10.
|Bohemians 1905
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11.
|Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12.
|Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13.
|Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14.
|Mladá Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15.
|Hradec Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16.
|Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0