Fotbal

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 1 hodinou
Fotbalisté Viktorie Plzeň na domácím stadionu nečekaně ztratili body, se Slováckem pouze remizovali 1:1. Vedení ztratili až v nastavení po pokutovém kopu hostů. Do čela tabulky Chance ligy se vrátil Zlín, který doma přehrál 3:2 Mladou Boleslav. Liberec si poradil s Duklou, zvítězil 2:0.
Miroslav Koubek, trenér Plzně
Miroslav Koubek, trenér Plzně | Foto: Reuters

Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy doma velmi nečekaně jen remizovali se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.

Viktoria si nespravila náladu po úterní porážce 0:3 s Rangers v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů v Glasgow. Za tři dny čeká Plzeň domácí odveta.

Západočeši podtrhli momentální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný. V lize ztratili podruhé za sebou po minulé domácí remíze 1:1 s Jabloncem, k dobru mají odložený duel v Mladé Boleslavi. Slovácko stále čeká na první vítězství v ligové sezoně, připsalo si nicméně cenný druhý bod.

Fotbalisté Slavie porazili 3:0 Teplice a připsali si první domácí vítězství v sezoně. Pražany poslal do vedení v 31. minutě Lukáš Provod, krátce po změně stran skórovali Christos Zafeiris s Janem Bořilem. Hosté hráli od 66. minuty bez vyloučeného Dalibora Večerky. Obhájci titulu jsou s 10 body ze čtyř kol společně se Zlínem v čele neúplné tabulky.

Slavia porazila v lize Teplice na stadionu v Edenu podesáté v řadě a částečně odčinila domácí zaváhání z úvodního kola proti Hradci Králové (2:2). Severočeši nenavázali na výhru z posledního vzájemného duelu a po třech zápasech mají na kontě tři body. K dobru mají nedohraný zápas v Ostravě, který byl za stavu 1:0 pro Baník v 25. minutě předčasně ukončen.

Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a s 10 body je druhý o skóre za Slavií.

"Ševci" vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.

Nováček Zlín vyhrál třetí zápas v ligovém ročníku a doma bodoval naplno po pěti utkáních nejvyšší soutěže. Boleslav dostala i ve třetím zápase sezony tři branky, v tabulce má jeden bod, ale k dobru odložený zápas s Plzní.

Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.

Dukla zvítězila u Nisy naposledy v listopadu 2013, Liberec s ní doma v lize od té doby sedmkrát po sobě neprohrál. Pražané vyhráli jediné z posledních sedmi venkovních ligových utkání. Jejich trenér Holoubek v minulosti vedl Slovan.

Související

Takový pracant stojí za ty peníze, chválí Šulce v Lyonu. Volba čísla vzbudila poprask

Pavel Šulc slaví gól v zápase Ligy národů Česko - Ukrajina

4. kolo první fotbalové ligy:

FC Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (2:1)

Branky: 20. Bartošák, 35. Poznar, 67. Koubek - 44. Ševčík, 66. Kostka. Rozhodčí: Vejtasa - Antoníček, Dresler - Černý (video). ŽK: Nombil, Cupák - Klíma. Diváci: 3712.

Zlín: Dostál - Kopečný, Křapka, Černín (80. Kolář), Fukala - Nombil (46. Petruta), Didiba (80. Ulbrich) - Pišoja, Cupák, Bartošák (68. Kalabiška) - Poznar (60. Koubek). Trenér: Červenka.

M. Boleslav: Mandous - Kostka, Prebsl, Králik, Král (60. Langhamer) - Macek, Pech - Ševčík (73. Penner), Lehký (84. Kolařík), John (60. Klíma) - Vojta (84. Buryán). Trenér: Majer.

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 24. Adu - 90.+3 Trávník z pen. Rozhodčí: Wulkan - Kříž, Zoufalý - Adam (video). ŽK: Višinský - Vaško. Diváci: 9086.

Plzeň: Jedlička - Paluska (90.+5 Kabongo), Markovič, Spáčil - Memič, Zeljkovič, Červ, Doski - Višinský (59. Ladra) - Vydra (59. Durosinmi), Adu (77. Slončík). Trenér: Koubek.

Slovácko: Heča - Vaško, Stojčevski (46. Tetour), Mulder - Koscelník, Daníček (70. Petržela), Trávník, Ndefe - Havlík (81. Marinelli) - Juroška (46. Blahút), Krmenčík (65. Kvasina). Trenér: Kameník.

Slavia Praha - FK Teplice 3:0 (1:0)

Branka: 31. Provod, 52. Zafeiris, 55. Bořil. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Kušej (Slavia). ČK: 66. Večerka (Teplice). Diváci: 18.498.

Slavia: Staněk - Douděra (70. Hašioka), Holeš, Zima, Bořil (76. Fully) - Moses (70. Schranz), Oscar (60. Sadílek) - Kušej, Zafeiris, Provod (76. Vorlický) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Teplice: Trmal - Audinis (46. Švanda), Takács (60. Cykalo), Večerka - Danihel, Jukl, Sedláček (60. Náprstek), Riznič - Trubač - Pulkrab (74. Auta), Kozák (60. Svatek). Trenér: Frťala.

Slovan Liberec - Dukla Praha 2:0 (1:0)

Branky: 30. Juliš, 59. Gabriel. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Ochotnický (video). ŽK: Hodouš, Hlavatý - Tijani, Kozma. Diváci: 3021.

Liberec: Koubek - Icha, N'Guessan (62. Plechatý), Gabriel, Kayondo (20. Hodouš) - Stránský, Hlavatý - Ghali, Masopust (72. Letenay), Juliš (62. Soliu) - Mašek (72. Varfolomejev). Trenér: Kováč.

Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka (79. Kozma), Tijani (60. Žitný), Ambler (60. Šehovič) - Čermák (73. Hrubeš), Jedlička (60. Fokam) - Cissé. Trenér: Holoubek.

Tabulka:

1. Slavia 4 3 1 0 8:2 10
2. Zlín 4 3 1 0 8:4 10
3. Olomouc 3 2 1 0 3:1 7
4. Sparta 3 2 1 0 7:4 7
5. Liberec 4 2 1 1 8:6 7
6. Karviná 3 2 0 1 4:2 6
7. Plzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. Jablonec nad Nisou 3 1 2 0 4:2 5
9. Teplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians 1905 3 1 0 2 1:5 3
11. Slovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. Dukla 4 0 2 2 1:5 2
13. Ostrava 2 0 1 1 1:2 1
14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. Hradec Králové 3 0 1 2 3:6 1
16. Pardubice 3 0 0 3 3:10 0
 
Mohlo by vás zajímat

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Vitík za hrdinu. Gólem zmrazil stuttgartský kotel a rozhodl o výhře pro Bolognu

Vitík za hrdinu. Gólem zmrazil stuttgartský kotel a rozhodl o výhře pro Bolognu
Fotbal sport Chance Liga Obsah

Právě se děje

před 16 minutami
Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic
Fotbal

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Záložník fotbalové Slavie Lukáš Provod po domácí výhře 3:0 nad Teplicemi ve 4. kole první ligy nechápal hostujícího stopera Dalibora Večerku.
před 1 hodinou
Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele
Domácí

Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele

Událost byla nahlášena krátce před 20. hodinou na linku 158.
před 1 hodinou
Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán
Tenis

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

Tomáš Macháč skončil na turnaji Masters v Cincinnati ve druhém kole.
Aktualizováno před 1 hodinou
Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín
Fotbal

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Fotbalisté Viktorie Plzeň na domácím stadionu nečekaně ztratili body, se Slováckem pouze remizovali 1:1.
před 1 hodinou
Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit
Fotbal

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Trenér Miroslav Koubek po nečekané remíze 1:1 se Slováckem ve 4. kole první ligy připustil, že fotbalisté Plzně nejsou aktuálně v ideálním rozpoložení
Aktualizováno před 2 hodinami
Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil
Fotbal

Přenos skončil
Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Teplicemi.
před 3 hodinami

U pražského letiště se kvůli bourání lávky uzavřela dálnice D7

U pražského letiště Václava Havla se kvůli bourání lávky kolem 20:00 uzavřela dálnice D7. ČTK to řekla mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková. Policisté z dálničního oddělení budou na místě…
Přečíst zprávu
Další zprávy