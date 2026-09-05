Děje se to jen na některých stadionech, ať to zmizí, zuřil Svědík po prohře v Edenu

Nebral si servítky. Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík si po porážce 0:4 v Edenu se Slavií stěžoval na výkon sudího Jana Beneše, který v prvním poločase nařídil pokutový kop po faulu na Tomáše Chorého.
Zbrojovka ve Vršovicích skvěle zachytila úvod zápasu. Hosté dobře dostupovali hráče Slavie a sázeli na rychlé protiútoky.
Nadějnou pasáž moravského týmu ale ukončila situace z 35. minuty, když Chorý spadl v pokutovém území poté, co ho zezadu objímal obránce Jakub Klíma.
Arbitr situaci ve vápně sledoval a nařídil pokutový kop, který sám Chorý bezpečně proměnil. Pak už měla Slavia zápas pod kontrolou a nakonec přidala další tři góly.
„Za mě to penalta nebyla, rozhodčí si ji vymyslel. Ovlivnil zápas, jelikož se tím Slavia dostala do vedení 1:0. Jestli budou pískat takové penalty, tak je to masakr,“ byl Svědík ostrý v hodnocení pro stanici Oneplay.
Zkušený trenér si postěžoval na to, že za takové konstelace cítil pouze bezmoc.
„Děje se to jen někde, na některých stadionech u některých mužstev. Mělo by to vymizet, protože z pozice soupeře, kdy jste tady, přijde vám zbytečné vše, na co jste se připravovali. Garantuju vám, že kdyby to bylo na opačné straně, nepískne se to,“ smutnil Svědík.
Pražanům ale nechtěl upřít kredit za to, jak si vedla ve zbývající fázi zápasu.
„Slavia vyhrála zaslouženě, ale tak jednoznačné to nebylo. Rozdíl byl v chování v šestnáctce, v šancích, nebyli jsme přesní a efektivní. To v zápasech rozhoduje. Penalta samozřejmě ovlivnila zápas, obraz hry se zákonitě změní. Slavia do té doby neměla trvalý tlak, že by nás zavřela na šestnáctce,“ uvedl.
Podle něj si ale i tak jeho svěřenci odvážejí do Brna cenné zkušenosti.
„Výsledek je dost krutý. Souvisí to s tím, že jsme ještě do těchto zápasů nedorostli. Chováme se v některých situacích naivně, za stavu 1:0 pro Slavii jsme hrozně brzy otevřeli a nechali jsme si ve druhém poločase dát tři góly z protiútoků. Ze situací, na které jsme upozorňovali v poločase,“ dodal.
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