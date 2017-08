Peltova aféra přišla fotbalovou asociaci na 24 milionů korun, původní dotaci ministerstvo seškrtalo

Praha - Pomyslná cena, kterou český fotbal zaplatí za aféru svého, dnes už bývalého šéfa Miroslava Pelty, obviněného policií z manipulování dotačních programů na ministerstvu školství, nyní činí 24 milionů korun.

Vypočítá se snadno, je to rozdíl mezi 384 miliony korun, které byly Fotbalové asociaci ČR coby státní dotace přiděleny před aférou - a částkou 360 milionů korun, kterou jí ministerstvo z dotačního Programu V na činnost sportovních svazů nakonec přiznalo nyní.

"Je to bohužel zřejmě finální informace, proto nyní Fotbalová asociace ČR připravuje aktualizaci svého rozpočtu," říká Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR. "Dá se téměř s jistotou předpokládat, že další úsporná opatření postihnou realizaci současných fotbalových projektů." Dlužno zdůraznit, že i samotná Fotbalová asociace ČR figuruje mezi subjekty obviněnými v dotační aféře, a to jako právnická osoba.

Na letošní rok počítala Fotbalová asociace ČR s rozpočtem 968 milionů korun, z toho 632 milionů mělo dorazit ve formě dotací z ministerstva školství. Nyní je prakticky jisté, že tolik peněz v úhrnu od státu nezíská, proto bude muset svůj rozpočet pro závěr roku zredukovat.

Už v březnu Fotbalová asociace ČR zinkasovala 68 milionů korun z Programu I na státní reprezentaci a 110 milionů z Programu II na sportovně-talentovanou mládež. Obsáhlejší informaci o úspěšnosti FAČR v čerpání dotací z dalších programů najdete níže ve velkém infoboxu.

Policejní razie v budově fotbalové asociace, ale i na ministerstvu školství či v kancelářích pražského magistrátu proběhla 3. května.

Následně byli z trestných činů souvisejících s údajnými manipulacemi při rozdělování státních dotací pro sport obviněni Miroslav Pelta, tehdy předseda FAČR, Simona Kratochvílová, v té době náměstkyně pro sport na ministerstvu školství a také Zdeněk Bříza, bývalý šéf odboru sportu na MŠMT. Zároveň byla jako právnická osoba obviněna i samotná Fotbalová asociace ČR.

Podle policie měl Pelta ovlivňovat Kratochvílovou a ta posléze svého podřízeného Břízu tak, aby stát na dotacích přidal Fotbalové asociaci ČR o 9 milionů více oproti původnímu rozpisu neinvestičních programů I, II a V. A vedle toho měli údajně kouzlit s takzvanými investičními dotacemi, kdy měl Pelta prosazovat konkrétní projekty, což byl postup, který nekorespondoval se zákonnou cestou rozhodování odborných komisí.

Později byli za údajné manipulace ve prospěch České unie sportu obviněni její předseda Miroslav Jansta, generální sekretář Jan Boháč i samotná Česká unie sportu jakožto právnická osoba.

Když počátkem května dotační aféra propukla, zastavila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová všechny dotační programy směřující do sportu. A některé z nich vypsala znovu. Sama pak za celou aféru přijala politickou odpovědnost a z funkce odstoupila.

V původním rozdělení dotací z Programu V měla Fotbalová asociace ČR dostat 384 milionů korun. Poté, co byl program vypsán znovu, se proti jeho novým podmínkám, spojeným s přísnějším dohledem a větší mírou byrokratických povinností, vymezily všechny velké sportovní svazy včetně fotbalového. V první vlně si tedy zažádalo jen několik svazů menších a až po otupení ostrých hran původního sporu pak žádost o dotaci z Programu V podaly i svazy zastupující fotbal, hokej, tenis, atletika a další.

FAČR a státní dotace 2017

Program I, sportovní reprezentace

FAČR požadovala 75 milionů, ministerstvo jí schválilo 68 milionů a peníze již byly vyplaceny.

Program II, sportovně-talentovaná mládež

Požadovanou částku 110 milionů korun FAČR obdržela.

Program IV, údržba a provoz sportovních zařízení

FAČR zažádala o částku 118 milionů korun, dle proklamace ministerstva by o tomto programu mělo být rozhodnuto v nejbližší době.

Program V, činnost sportovních svazů

FAČR na začátku roku požadovala 500 milionů korun. Před aférou jí ministerstvo přikleplo 384 milionů, ale pak bylo toto rozhodnutí anulováno. FAČR pak pracovala s výpočtem, že by v nově vypsaném programu mohla dostat dokonce 396 milionů, ve finále jí byla přidělena částka ve výši 360 milionů korun.

Program VI, významné sportovní akce

Požadovaná částka byla 36 milionů korun, FAČR dostala 10 milionů na ME hráček do 17 let a 1 milion na mládežnický Memoriál Václava Ježka.

Program X, projekty pro sportování veřejnosti

FAČR si zde zažádala o 13 milionů, dle proklamace MŠMT by o tomto programu mělo být rozhodnuto v nejbližší době.