Pelta má zdravotní problémy. Eskorta ho musela převézt do vazební nemocnice

před 1 hodinou

Zatčený šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta byl podle informací deníku Právo převezen do nemocnice. Povaha jeho zdravotních obtíží zatím není známá.

Praha - Miroslav Pelta byl v noci na čtvrtek převezen do vazební nemocnice v Brně. Důvodem hospitalizace předsedy fotbalové asociace (FAČR), který je od minulého týdne ve vazbě, jsou blíže nespecifikované zdravotní problémy.

Bronislav Šerák, Peltův advokát, oficiální informaci o tom, že by byl jeho mandant převezen do vězeňské nemocnice v Bohunicích, zatím nemá. "Ještě včera jsem za ním byl na Ruzyni. Klient měl nějaké zdravotní problémy, které ale nechci konkretizovat. Je možné, že se to mohlo zhoršit. Informaci o převozu ale nemám," řekl Právu, které o Peltových problémech informovalo jako první.

Předseda FAČR byl zadržen minulou středu v rámci rozsáhlé policejní razie, která probíhala v sídle fotbalové federace, v jabloneckém klubu, na ministerstvu školství, pražském magistrátu a v sídle České unie sportu. Spolu s ním putovala do vazby náměstkyně ministryně Valachové Simona Kratochvílová, z trestných činů souvisejících s nezákonným rozdělováním dotací byl obviněn i Zdeněk Bříza, šéf odboru sportu na MŠMT.

Policie Peltu a Kratochvílovou zatkla na základě odposlechů, ve kterých si oba domlouvali rozdělení sportovních dotací mimo zákonná kritéria. Oba se na nich domlouvali nezávisle na jednání expertní komise, mimo jiné i v bytě v centru Prahy, který za tím účelem Pelta pronajal. Radiožurnál to zjistil od vyšetřovatelů. Článek si můžete přečíst ZDE.

Kvůli celé kauze už oznámila rezignaci ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), přímá nadřízená Kratochvílové. Celá kauza také tvrdě dopadá na fotbalové organizace sdružené v FAČR, neboť Valachová krátce před svojí rezignací proplácení dotací do fotbalu pro letošní rok pozastavila. Asociace je navíc jako právnická osoba vedle Pelty, Kratochvílové a Břízy dalším obviněným v kauze.

