Pelého syn Edinho neuspěl s odvoláním, musí zpět do vězení

Syn fotbalové legendy Pelého Edinho bude muset nastoupit zpět do vězení, kde by si měl odpykat téměř 13 let za praní špinavých peněz. Rozhodl o tom soud v Sao Paulu, který v pátek zamítl jeho odvolání. Šestačtyřicetiletý bývalý brankář byl na svobodě od konce února do uzavření odvolacího řízení. Za mříže by se měl vrátit v nadcházejícím týdnu. Edinho byl původně odsouzen na 33 let za praní špinavých peněz pro drogový gang, po posledním přezkoumání verdiktu soudce stanovil délku trestu na 12 let a deset měsíců. První rozsudek padl už v roce 2014, po jednom dnu byl ale Edinho podmínečně propuštěn.

