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Sport

Pecka pro českou reprezentaci. K týmu se připojil německý rodák z Rangers

ČTK
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K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Naderi z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink, do večerního utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii ještě nezasáhne. Národní tým o tom informoval na webu.

Ryan Naderi v dresu Glasgow Rangers
Ryan Naderi v dresu Glasgow RangersFoto: Reuters
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Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství.

Nový španělský trenér národního týmu Santi Denia ho chtěl nominovat už na začátek reprezentačního srazu, vedení mužstva ale nestihlo vyřídit všechny administrativní náležitosti.

„Jsem opravdu nadšený z možnosti reprezentovat Česko. Moc se těším, až se připojím k týmu, poznám nové spoluhráče i celý realizační tým. Je to pro mě důležitý krok a osobní rozhodnutí, protože díky mamince mám k Česku velmi blízký vztah. Udělám maximum, abychom byli společně úspěšní,“ řekl Naderi.

„Ryan měl velký zájem reprezentovat právě Česko a jeho rozhodnutí si vážíme. Je to velmi zajímavý hráč, který může rozšířit naše možnosti v ofenzivní fázi hry, a těšíme se na spolupráci s ním,“ uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

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Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník během kariéry zatím nereprezentoval.

V srpnu v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy zaznamenal jediný gól Glasgow Rangers při domácím vítězství 1:0 nad Jabloncem.

Debut v české reprezentaci si Naderi může odbýt v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o tři dny později ve Wembley proti Anglii.

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