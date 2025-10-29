Velký Šulcův večer. Paříži dal dva góly, při druhém si dovolil parádu

Připravujeme podrobnosti.
Velký večer Pavla Šulce! 🇨🇿💫— Nova Sport (@novasport_cz) October 29, 2025
Český reprezentant se dvakrát trefil proti Paris FC a s pěti góly je nejlepším střelcem Lyonu v Ligue 1. Jo a hlavně ten druhý stál za to! 🤩#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/wx14juQ2ul
Francouzská fotbalová liga - 10. kolo:
Le Havre - Brest 1:0 (73. Sangante), Lorient - Paris St. Germain 1:1 (51. Igor Silva - 49. Mendes), Mety - Lens 2:0 (87. z pen. a 90.+1 Hein), Nice - Lille 2:0 (29. Diop z pen., 87. Jansson), Marseille - Angers 2:2 (52. a 70. Vaz - 25. Cherif, 90.+6 Camara), Nantes - Monako 3:5 (19. a 45.+6 Guirassy, 80. Mohamed - 75. a 90.+4 Golovin, 6. Coulibaly, 41. Balogun, 55. Akliouche), FC Paříž - Lyon 3:3 (65. Camara, 77. Kabbál, 84. Marchetti - 51. a 58. Šulc, 5. Tolisso), Štrasburk - Auxerre 3:0 (46. Panichelli, 55. Nanasi, 61. Barco), Toulouse - Rennes 2:2 (58. Cresswell, 85. Donnum z pen. - 50. Lepaul, 54. Tamari).
Tabulka:
|1.
|Paris St. Germain
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2.
|Monako
|10
|6
|2
|2
|23:16
|20
|3.
|Marseille
|10
|6
|1
|3
|24:11
|19
|4.
|Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5.
|Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6.
|Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7.
|Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8.
|Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9.
|Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10.
|Rennes
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|11.
|Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|12.
|FC Paříž
|10
|3
|2
|5
|17:20
|11
|13.
|Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14.
|Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15.
|Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16.
|Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17.
|Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18.
|Mety
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5