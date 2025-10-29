Fotbal

Velký Šulcův večer. Paříži dal dva góly, při druhém si dovolil parádu

před 24 minutami
Český fotbalista Pavel Šulc dvakrát skóroval v utkání 10. kola francouzské ligy, jeho Lyon ale přišel o třígólové vedení a s FC Paris remizoval 3:3.
Pavel Šulc slaví gól proti Paříži.
Pavel Šulc slaví gól proti Paříži.

Francouzská fotbalová liga - 10. kolo:

Le Havre - Brest 1:0 (73. Sangante), Lorient - Paris St. Germain 1:1 (51. Igor Silva - 49. Mendes), Mety - Lens 2:0 (87. z pen. a 90.+1 Hein), Nice - Lille 2:0 (29. Diop z pen., 87. Jansson), Marseille - Angers 2:2 (52. a 70. Vaz - 25. Cherif, 90.+6 Camara), Nantes - Monako 3:5 (19. a 45.+6 Guirassy, 80. Mohamed - 75. a 90.+4 Golovin, 6. Coulibaly, 41. Balogun, 55. Akliouche), FC Paříž - Lyon 3:3 (65. Camara, 77. Kabbál, 84. Marchetti - 51. a 58. Šulc, 5. Tolisso), Štrasburk - Auxerre 3:0 (46. Panichelli, 55. Nanasi, 61. Barco), Toulouse - Rennes 2:2 (58. Cresswell, 85. Donnum z pen. - 50. Lepaul, 54. Tamari).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 10 6 3 1 20:9 21
2. Monako 10 6 2 2 23:16 20
3. Marseille 10 6 1 3 24:11 19
4. Štrasburk 10 6 1 3 21:12 19
5. Lyon 10 6 1 3 16:12 19
6. Lens 10 6 1 3 14:10 19
7. Lille 10 5 2 3 22:13 17
8. Nice 10 5 2 3 16:15 17
9. Toulouse 10 4 2 4 17:15 14
10. Rennes 10 2 6 2 14:16 12
11. Le Havre 10 3 3 4 12:16 12
12. FC Paříž 10 3 2 5 17:20 11
13. Angers 10 2 4 4 8:14 10
14. Brest 10 2 3 5 14:18 9
15. Nantes 10 2 3 5 10:15 9
16. Lorient 10 2 3 5 13:22 9
17. Auxerre 10 2 1 7 7:16 7
18. Mety 10 1 2 7 8:26 5
 
