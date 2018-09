Horváth o Sokolově i reprezentaci: Štve mě, když hráči berou porážky na lehkou váhu

před 57 minutami

Jako hráč byl Pavel Horváth zvyklý sbírat velké trofeje. Přestože mimo hřiště proslul svými šprýmy, na trávníku odevzdal týmu vše a porážky nenáviděl. O to více ho teď jako trenéra druholigového Sokolova naštve, když si někteří jeho svěřenci z bídného výkonu nic nedělají. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví bývalý vynikající záložník také o Plzni v Lize mistrů a situaci české reprezentace.

Po bohaté ligové kariéře jste se v českém prostředí etabloval jako trenér, aktuálně vedete Sokolov. Je to práce, která vás naplňuje?

Po prohraném zápase (v Třinci 0:2) je těžší to hodnotit, ale obecně mě to samozřejmě baví. Jsou však i chvíle, které jsou nepříjemné, i když to k fotbalu patří. Nemám rád porážky, nebyl jsem zvyklý prohrávat a vadí mi, že někteří hráči mají povahu: "Prohráli jsme, ale nic se neděje". Podle mě je to špatně. Jako hráč jsem chtěl vítězit a také jako trenér bych chtěl charakter hráčů pozměnit tak, aby nepřijímali porážky s lehkým srdcem.

Jaký jste jako trenér? Zdá se, že utkání prožíváte velmi emotivně.

Doba je bohužel taková, že spousta hráčů nemluví, jsou na hřišti spíš introverti. A pokud není na hřišti hráč, který by byl schopen organizovat hru a přebírat trenérovy myšlenky, je to bohužel na mně od lavičky.

Dokážete se do práce v Sokolově dostatečně namotivovat? Přeci jen je to klub bez momentálních ambicí na postup a nehraje špičku druhé ligy. Zato vy jste byl zvyklý hlavně na boj o přední příčky.

To je věc, kterou jsem věděl od začátku v Sokolově. Ale vůbec to není o ambicích klubu, mělo by to být o ambicích těch hráčů. Ti se mají chtít zlepšovat a jednou se do ligy podívat, v případě některých se tam vrátit. Není to tak o mně, já se teprve učím. Učím se, jak reagovat v určitých momentech, co všechno se dá splést. Na hřišti ale rozhodují hráči.

Funguje pořád spolupráce mezi Sokolovem a Plzní? Do jaké míry?

Máme pár hráčů, kteří v Plzni hráli, ale oficiální spolupráce to není.

Už to tedy není tak, že byste byl pořád spjatý s Plzní, kde jste jako hráč končil a kde jste začínal i s trenérským řemeslem? Pomýšlíte na to, že byste se chtěl třeba v budoucnu posunout jinam?

V tuhle chvíli naplno pracuju pro Sokolov a ještě nemám licenci. Půjdu na přijímačky a uvidím, jestli se dostanu ke studiu profi licence. Až si udělám za dva roky profi licenci, bude to jiná situace a uvidíme, co bude dál.

Jste pořád v kontaktu s plzeňskou kabinou? Stále jsou tam hráči, kteří ještě pamatují vaši éru a zažili vás jako lídra a kapitána.

Ne úplně, ale občas tam zajedu, zavolám nebo si s klukama napíšu.

Půjdete se podívat na plzeňské zápasy v Lize mistrů?

Určitě se půjdu kouknout. Dostal jsem i nabídku od O2 TV, takže budu pravděpodobně spolukomentovat nebo budu při všech zápasech Plzně ve studiu. Je to pro mě zajímavá zkušenost, dostanu se blíž ke hřišti.

Co může Viktoria ve skupině s Realem, AS Řím a CSKA dokázat?

Může postoupit ze třetího místa, a pokud bude hodně úspěšná, může postoupit i do jarní části Ligy mistrů. Ale samozřejmě jsou to silní soupeři, je to Liga mistrů, kterou hrají ti nejlepší v Evropě. Bude to pro hráče i fanoušky zážitek na celý život, hlavně zápasy proti Realu Madrid.

Očekává se, že cesta ke třetímu místu a jaru v Evropské lize by mohla vést přes CSKA. Jako hráč jste tohle zažil před pěti lety…

Je to pravda, už se nám to jednou povedla. Pamatuju si, že jsme v tom posledním zápase ve skupině proti CSKA doma prohrávali 0:1, otočili jsme to na 2:1 a postoupili jsme. Vzpomínky jsou živé, ačkoliv obě mužstva budou jiná. CSKA je velký klub, ale není pro fanoušky tolik atraktivní jako někdo ze Španělska, Itálie nebo Francie.

Kam v kariéře řadíte dvě účasti v Lize mistrů s Plzní?

Určitě někam nahoru. Už postoupit do Ligy mistrů byl zážitek a zahrát si potom na stadionech, které zná většina z nás jen z televize, bylo skvělé.

V Plzni jste nastoupil proti Barceloně nebo Bayernu Mnichov, ale s Realem jste se v Lize mistrů potkal před 18 lety v dresu Sportingu Lisabon. Vybavíte si remízu 2:2 proti královskému klubu?

Jasně, byl to nádherný zápas (úsměv). Shodou okolností jsme proti nim hráli asi měsíc před tou Ligou mistrů přátelák, takže už to nebylo proti Realu poprvé, ale zážitek to byl ohromný. V tu dobu tam byli Luis Figo, Raúl nebo Roberto Carlos, také docela zvučná jména (úsměv).

Evropští giganti jsou bezesporu atraktivní pro fanoušky, ale vnímá to stejně i hráč? Nemá třeba trochu obavy z možného debaklu?

Proti takovému soupeři si většina těch kluků zahraje dvakrát za život a věřím, že každý si to chce zkusit. Na co má, jak vyjde ve srovnání s velkými hráči. Strach není na místě, spíš je tam velký chtíč.

Co říkáte na situaci, do které se dostala česká reprezentace?

Je to situace podobná té před rokem nebo před dvěma. Hráči nehrají v evropských top klubech, kromě brankářů, a potom je těžké poskládat z toho mužstvo, které by mělo konkurovat zemím, jež zástupce v silných klubech mají. Pořád je to jen fotbal, ale asi není úplně v pořádku práce s žáky a dorostenci. Talenty prostě nemáme, je potřeba něco změnit.

Přitom se zdálo, že by českých hráčů v kvalitních soutěžích mohlo přibýt. V posledních letech jich několik vystřelilo v italské Serii A.

To ano, ale stejně jsme měli v minulosti hráčů v top klubech mnohem více a pochopitelně pak šly nahoru i výkony reprezentace. Teď se sice v zahraničí začínají prosazovat mladí kluci, ale ti se ještě potýkají s výkyvy formy nebo se zraněními.

Bude Jaroslav Šilhavý správnou trenérskou volbou?

V tuhle chvíli asi ano. Jarda má za sebou úspěchy, je to zkušený trenér a výborný člověk. Záleží na tom, jaké bude mít hráče, nakonec jsou to oni, kdo rozhodne na hřišti. Varianta je to asi správná, ale jak říkám, uvidíme, co bude Jarda schopen s týmem za tak krátkou chvíli udělat.

V médiích se objevila zpráva, že byste měl v připravovaném seriálu Kameňák od televize Nova nahradit Tomáše Řepku. Je to pravda?

Ne ne, není to pravda, v dohledné době v ničem hrát nebudu. Mám teď v Sokolově svých starostí dost, sezonu jsme nezačali dobře a máme před sebou spoustu práce.

V minulosti jste si ale pár rolí v reklamách a podobných projektech střihl. A pokaždé to vypadalo, že vás blbinky před kamerou baví.

Když na to byla příležitost a čas, bral jsem to jako zkušenost. Nebylo to o tom, že bych chtěl někde exhibovat. Jsem rád, že jsem to vyzkoušel.