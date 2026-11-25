Fotbalisté Slavie mají od 18.45 další šanci připsat si první vítězství v bohatýrské Lize mistrů. Proti španělskému Villarrealu budou spoléhat i na Davida Zimu, nyní asi nejlepšího stopera v Česku. Dozrál, říká jeho táta, hokejový šampion.
Ve Šternberku na gymnáziu učí základy společenských věd a tělocvik. "Dneska se děcka nechtějí moc hýbat. Mají mobily, to je jejich náplň. A nějaký běh je prakticky sprosté slovo, zakázané," povzdechne si Aleš Zima, někdejší hokejový útočník, extraligový šampion se Vsetínem.
Po škole dnes vyrazí do Prahy. Do Edenu. Na nablýskanou Ligu mistrů, na večerní mač proti španělskému Villarrealu. Podívat se na syna Davida, oporu fotbalové Slavie a reprezentace. Pro Aktuálně.cz vyprávěl o také o tom, zda přišel čas, aby šestadvacetiletý stoper vyzkoušel podruhé zahraničí.
Předpokládám, že David problém s během ani jako žák neměl.
Neměl. Byl na fotbalové škole, sportovní základce, kde je to přirozené. Jsou tam lidi, co mají sport rádi.
Vašeho syna rychlost zdobí, zvládne ve sprintu 35 kilometrů v hodině. Už jako kluk byl neposeda, co všem utíkal?
Ne, to se vyvinulo. On vždycky nehrál beka, byl útočník. Pak se posouval dozadu, až skončil na stoperu.
Kolikrát mi přijde, že nechává útočníkům v lize náskok a pak je hravě doběhne.
Jak kdy. Jako amatéři to vnímáme jinak, ale on si musí hrát s prostorem a hlavně vědět na co má, proti komu hrajete. Když budete čelit Yamalovi, nebo Mbappému, tak těm náskok dávat nemůže, už je nedožene. Jak na vteřinu zaváhá, jsou pryč.
Kdo je nejlepším stoperem ligy?
Jéžišmarjá, to já vám neřeknu!
Dal jsem vám možnost být objektivní a zároveň tátou.
Jako že by mladej byl teď objektivně nejlepším stoperem ligy? Znáte novináře. Jeden měsíc píší tak a druhý tak. Samozřejmě David patří mezi stoperskou špičku ligy.
Dlouhodobě, ne?
Ano, dozrál a drží si dlouhodobou výkonnost.
Čím jste mu jako dítěti udělal zaručeně radost?
To už je dlouhá historie, ale nějaké sladkosti ho potěšily určitě.
A čím nejvíc potěšil vás?
Zatím mě těší svou pílí a hrou. Nejen mě. Davidův velký fanda byl jeho dědeček Lubomír Fischer, bývalý trenér hokejové Olomouce. Prožili toho spoustu. Dělal klukovi taxikáře ze školy na tréninky. Viděl všechny jeho zápasy. Bohužel v létě odešel.
Píle Davida vystihuje? Tvrdí o sobě, že nebyl talentem.
Nebyl. V Sigmě hrával za béčko, než se to zlomilo. Je dříč. Nemá třeba talent, co jsem měl na hokej já. Má to hodně vydřené. Pracuje na sobě každý den. Má vůli a píli. Cílevědomost. Ve sportu určitě. Jde si za tím a když ho srovnám se mnou, není takový... Jak to říct? My jsme to měli na háku. Ne že bychom netrénovali, ale ne tak extrémně, jak trénuje on. To lidi okolo nevidí. K tomu má další hodiny rehabilitace, tréninky mimo hřiště. To se za nás také nedělalo. Teď je to nutnost v profisportu.
Působí jako flegmatik, co si z ničeho hlavu nedělá.
Tak spíš jen působí zvnějšku. Nějakou nervozitu má, není mu jedno, co se děje kolem něj.
Trpíte na tribuně za něj, když dělá s míčem ty své výlety až k vápnu soupeře?
Pokazit to může vždycky, není Ronaldo ani Messi. Ale Slavia se drží svých herních principů a vidíte, že zajištěná je. Kdyby se něco stalo, může někdo za Davida ještě zaskočit. Na tribuně je to vždy těžší, než když hrajete. Nervozita je pokaždé. Vidíte z jiného pohledu, co se může stát, kam se míč může dostat a co z toho může být. Na place to tak vidět být nemusí. Na tribuně hraji s mužstvem.
Byl jste výborný hokejový útočník. Proč jste nechtěl synovi předávat to, co umíte nejlépe?
To byla obvyklá otázka: Proč jsem ho nedal na hokej, ale na fotbal. Na hokej se vstává ráno, fotbal se hraje odpoledne. Na hokej potřebujete hodně věcí, na fotbal málo. Fotbal je takový přirozený sport, do balonu se čutá furt. Kdyby děcko nechtělo čutat, bylo by blbé ho tam držet. V hokeji se ještě musíte naučit pořádně bruslit.
Se ženou jste pedagogové, kladli jste důraz na vzdělání syna. Mrzí vás, že Vysokou školu ekonomickou nedodělal?
Maturita byla po gymplu základ. V dnešní době je už pro profesionální sportovce složité skloubit kariéru se studiem. Za mě to ještě šlo, i když to bylo náročné. Odtrénovali jsme a šli jsme domů, když to zjednoduším. Ani individuální studijní plány při dnešních nárocích na hráče nestačí. Na stadionu tráví celé dny. A pořád cestují. Není to jako dřív, jak říkal sparťan Siegl, že si odtrénovali a šli na kávičku. To už neexistuje. Je to celodenní práce. Není to zábava, jak si každý myslí.
Ale David si radost z fotbalu udržuje, což?
To musíte. Psychická stránka hraje velkou roli. Faktorů, co ovlivňuje výkon, je mnoho. Když jste v týmu, který pořád vyhrává, je to něco jiného, než když jste dole a pořád něco řešíte. Ve Slavii jsou zase obrovské tlaky na to, že musíte furt jenom vyhrávat. Neexistuje nic jiného než výhra, což je taky extrém.
K maturitě jste ho vezl z Prahy ve dvě ráno po zisku prvního titulu se Slavií. Dal si limonádu a šel před komisi?
Bylo to divoké. Má ale v sobě zodpovědnost. Slavili, já čekal, až budeme muset je. Maturita je jen jednou za život, termíny se nedají upravovat. Musel to zvládnout. Titul netitul. Bude jeden, bude další.
Má už čtyři. Dobírá si vás, že je lepším sportovcem, než jste byl vy?
O tomhle se vůbec nebavíme. Počet titulů souvisí také s tím, kde hrajete. Slavia, nebo Sparta jsou hegemoni, tituly by měly sbírat. Stačí sedět na lávce a být u toho.
Jak jste s paní prožívali, když David přestoupil ve dvaceti do Turína?
Musel se rozhodnout sám, jestli se v mládí vytrhne z prostředí. Důležité je mít nastavenou hlavu tak, že se s tím poperete, že se musíte o sebe postarat sám, nikoho tam nemáte. Jezdili jsme do Turína, když byla možnost. David se naučil samostatnosti, zodpovědnosti. Celý den trávil na stadionu.
K angličtině a němčině si rychle osvojil italštinu. Po kom má talent na jazyky?
Po mně ne, spíš po mamince. Já nevládnu žádným jazykem a to jsem taky s hokejem projel svět. Stejně mi to do hlavy neleze. Jemu jo. Naučil se sám italsky jen tím, jak to odposlouchával.
V Turíně si sáhl na dno, zranil se, po nadějné první sezoně přestal hrát. A koukal do sám do stěn. Vrátil se domů zocelenější, chlap?
Rozhodně. V první sezoně se nepředpokládalo, že by odehrál dvacet zápasů jako mladý kluk. Itálie je jiná liga, jiní borci, jiné trénování. Jurič měl pověst extrémně náročného kouče. Ale do dneška na něj vzpomíná, dal mu řadu věcí, s hráči jednal napřímo. Všechno jim řekl, i proč nehrají. Bez vytáček, kliček. Byl to strašně důrazný, přísný trenér. Když však srovnám zázemí a hřiště se Slavií, tak Slavia je na daleko vyšším levelu než Turín. To si nikdo neuvědomuje. Nebyl to Juventus, ale FC. A z přetížení vznikl problém.
S meniskem.
Vypadl z toho a těžko se dostával zpátky. Půl roku jste mimo, konkurence je velikánská.
A zavolala Slavia. Návrat se ukázal jako správná volba?
Ano, ale zvažoval, že zůstane v zahraničí. Nabídky byly. Hodně zvažoval Hamburk i další kluby. Hamburk byl už blízko. Vždycky je to také o financích. Turín něco požadoval a Hamburk si nemohl dovolit to, co Slavia. Rozhodl se, že se vrátí. Nějak to vyšlo, i když titul získala tehdy Sparta. To se nepovedlo, potom už jo.
Davidovi je šestadvacet, smlouvu ve Slavii má novou, až do třiceti. Přichází však ideální chvíle vydat se do top soutěže podruhé?
Určitě. Dvacet šest je ve fotbale už hrana na přestup, i když stopeři mohou být starší. Pokud přijde něco zajímavého, Slavia by s tím souhlasila, tak se tomu nebrání.
Vrátí se na konec kariéry ještě do Olomouce, kde toho moc odkopat nestihl?
Sportovci chtějí hrát co nejdéle, uvidíme, jak mu vydrží zdraví. To je první faktor. Může hrát do pětatřiceti, ale kam ho to zavane, to vám nikdo neřekne.
Co by dělal, kdyby nehrál fotbal?
Strach bych o něj neměl. Vysokou školu ekonomickou dělal ještě v covidu. Tak zřejmě něco na to téma. Důležité je dělat, co vás baví. Těžko se mi radí i studentům, na jaké vysoké školy se mají dát. Nevíte, jaký bude trh práce za pět let.
Pátý titul by byl ideální rozlučkou se Slavií. Teď chce první vítězství v Lize mistrů.
Pátý titul by byl ideální. A výhra v Lize mistrů? To jsou ty vaše novinářské poznámky, že už už by to chtělo... Každý si myslí, že Villarreal je slabý...
... to bych si nedovolil říct, natož napsat o soupeři z La Ligy, soutěže mistrů světa.
Ale poslouchám to. Prohrají 1:2 s Arsenalem a jak to bylo špatné první půli a výborné druhou. Jenže to se nedá tak brát. Na hřišti je to úplně jinačí. Z diváckého pohledu víme, co by každý měl dělat. Ovšem když narazíte na top hráče, co umí s míčem dokonale, je to jiný fofr. To je stejné jako v reprezentaci. Když máte nahrávky, které jsou rychlé a přesné, tak můžete běhat bez balonu, jak chcete. Villarreal je to samé, technické mužstvo. Dá se porazit, proč ne, ale musí vám všechno vyjít. Bude zima, tak uvidíme.
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