Pařížané rozstříleli Lille 7:1. Mbappé má rekord a hattrick, opět řádil Neymar

Fotbalisté Paris St. Germain deklasovali Lille ve druhém kole francouzské ligy na jeho hřišti 7:1. Třiadvacetiletý útočník Kylian Mbappé se blýskl hattrickem a gólem po osmi vteřinách hry vyrovnal 30 let starý rekord Ligue 1.

Fotbalisté Paris St. Germain deklasovali Lille ve druhém kole francouzské ligy na jeho hřišti 7:1. Třiadvacetiletý útočník Kylian Mbappé se blýskl hattrickem a gólem po osmi vteřinách hry vyrovnal 30 let starý rekord Ligue 1.

Francouzský reprezentant otevřel skóre zápasu po Messiho přihrávce, když přeloboval domácího brankáře Jardima. Stejně krátká doba na úvodní gól zápasu ve francouzské lize stačila tehdejšímu útočníkovi Caen Michelu Riovi v roce 1992.

Druhý gól přidal v 27. minutě kapitán argentinské reprezentace Messi z hranice malého vápna po pohledné narážečce s Mendesem. O třetí branku do sítě Lille se postaral prudkou střelou z rohu malého vápna Hakim a čtyřgólové první dějství z pohledu Pařížanů uzavřel minutu před poločasem Brazilec Neymar střelou z halfvoleje k pravé tyči.

Stejný hráč se prosadil i v 52. minutě placírkou do protipohybu brankáře Jardima. O dvě minuty později přišla první a poslední odpověď Lille, když domácí Bamba napodruhé dostal z malého vápna míč za Donnarummova záda poté, co první střelu poslal do tyče. Svou druhou trefu v utkání přidal Kylian Mbappé v 66. minutě, když zleva prostřelil Jardima na bližší tyč. Hattrick završil tři minuty před koncem řádné hrací doby.

Pařížané jsou po třech kolech jako jediný tým stoprocentní a tabulku vedou s impozantním skórem 17:3. Ve všech utkáních vstřelili minimálně pět branek. Výrazně se na tom podílel Brazilec Neymar, jenž má na kontě pět gólů a šest asistencí.

Francouzská fotbalová liga - 3. kolo: Štrasburk - Remeš 1:1 (45.+3 Djiku - 84. Balogun), Angers - Brest 1:3 (70. Bufal - 10. a 38. Le Douaron, 65. Dari), Clermont - Nice 1:0 (6. Chaui), Montpellier - Auxerre 1:2 (39. Sakho - 71. Da Costa, 73. Autret z pen.), Toulouse - Lorient 2:2 (31. Ratao, 64. Dallinga - 2. Lauriente, 80. Koné z pen.), Rennes - Ajaccio 2:1 (18. Terrier, 62. Theate - 57. El Idrissy), Lille - Paris St. Germain 1:7 (54. Bamba - 1., 66. a 87. Mbappé, 44. a 52. Neymar, 27. Messi, 39. Hakimí).