Paris SG si vyhlédl posilu ve Slavii. Do slavného klubu odchází brankářská opora

Reprezentační brankářka Barbora Votíková přestoupila z pražské Slavie do Paris St. Germain. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Plzně podepsala v týmu francouzských mistryň dvouletou smlouvu do června roku 2023.

V týmu úřadujících francouzských mistryň a letošních semifinalistek Ligy mistrů bude nosit číslo 30 jako Lionel Messi a chce se stát klubovou jedničkou.

"Tímhle příspěvkem uzavírám jednu z mých velkých povedených životních kapitol. Ve Slavii jsem strávila 6 sezon a byla mi nejen fotbalovým domovem. 3 tituly - nazdár. Čtvrtfinále Ligy mistrů. Tisíce lidí na stadionu v zádech. Díky Slavie, že jsi mě dostala až sem, otevřela dveře k dalším příležitostem a výzvám," napsala dnes na rozloučenou Votíková na svůj Instagram.

"Jsem Slavii za všechno moc vděčná a bude mi moc chybět, ale teď je na čase se posunout o krok dál a přijmout další výzvy," dodala v rozhovoru na oficiálních stránkách Slavie.

V pařížském týmu bude navíc nosit číslo 30, stejné jako má nová hvězdná posila v mužském týmu Lionel Messi. "Je to super úlet," glosovala příjemnou shodu Votíková.

Mimo francouzského velkoklubu měla ještě jednu nabídku, ale PSG u ní jasně vyhrálo. "Žádný vyloženě vysněný klub pro přestup jsem nikdy neměla, ale je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, takže to splněný sen určitě je," přiznala čtyřiadvacetiletá brankářka.

Ta se stane i první Češkou ve francouzské lize. "Neznamená to pro mě vlastně nic. Tahle prvenství v zahraničních ligách pro mě nejsou nijak podstatná. Poslední dvě sezony jsem sice o zahraničí přemýšlela, nabídky ale nebyly až tak zajímavé. Ta do PSG se nicméně nedala odmítnout," řekla Votíková.

V týmu úřadujících francouzských šampionek a dvojnásobných finalistek Ligy mistryň by se ráda probojovala na post klubové jedničky. Vedle ní v týmů působí také také německá brankářka Charlotte Vollová.

"Mým cílem je se samozřejmě porvat o místo jedničky, i když to bude vzhledem ke konkurenci velmi těžké. Chtěla bych odehrát co nejvíce zápasů bude možno, obhájit titul francouzského mistra a dostat se co nejdále v Lize mistryň, nejlépe do finále. Cílem také je zapadnout do týmu nebo se naučit aspoň trošku francouzsky," dodala Votíková.