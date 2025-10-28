Lukrativní triumfy, Liga mistrů rozmnožila pokladnu PSG o miliardy

Celková částka zahrnuje 175 milionů eur jako výdělek ze zápasových dnů a 367 milionů byly komerční zisky. Součet zahrnuje mužský i ženský fotbalový tým, házenkáře a judisty. V předchozím ročníku 2023/24 měl klub příjmy 806 milionů eur, což bylo třetí nejvyšší číslo v evropském fotbale.
Fotbalisté PSG v minulé sezoně získali domácí double a poprvé v historii vyhráli Ligu mistrů. Získali tak pro katarské investory QSI trofej, po které toužili od převzetí klubu v roce 2011.
Klub má podle magazínu Forbes hodnotu 4,6 miliardy dolarů (96,3 miliardy korun), což z něj dělá sedmý nejcennější klub světa.
Ve větším finančním růstu PSG podle agentury Reuters brání relativně malé zisky z televizních práv na francouzskou ligu a také kapacita Parku Princů, jenž s 48 000 místy patří k menším stadionům mezi velkokluby.