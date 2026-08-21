Místo opakování vršovického dloubáku blamáž. Miliardová posila se uvedla ostudou

Měl před sebou brankáře a šanci na první gól za Al-Hilál. Nizozemský fotbalista Crysencio Summerville však svůj drzý pokus poslal na břevno.
Antonín Panenka před půlstoletím ukázal světu, že penalta se dá proměnit i s drzostí a elegancí. Crysencio Summerville nyní v Saúdské Arábii předvedl, jak to naopak vypadat nemá.
Letní posila Al-Hilálu za zhruba 1,5 miliardy korun dostala ve čtvrtečním ligovém utkání na hřišti týmu Al-Fajhá za stavu 2:0 ideální možnost vstřelit první gól v novém působišti. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec se rozhodl pro slavnou „panenku“.
Brankář skutečně skočil k tyči. Summerville ale míč podebral až příliš a ten přelétl gólmana i branku. Jeho oblouček pouze lízl horní část břevna a zamířil do zámezí.
Na hřišti okamžitě přišel alespoň slovní trest. Spoluhráč Sergej Milinković-Savić se k Summervillovi rozběhl a jeho ledabylý pokus mu důrazně vyčetl. Trenér Simone Inzaghi pak nizozemského křídelníka o čtyři minuty později vystřídal.
Kuriózní minela působila o to pikantněji, že Summerville po letním příchodu z West Hamu sebevědomě prohlašoval: „Jsem hráč, na kterého se fanoušci chodí dívat.“
Al-Hilál nakonec žádné drama nepřipustil a vyhrál 3:0. Summerville ale na svůj premiérový gól v saúdskoarabské lize dál čeká.