Benative
19. 2. Patrik
Sport
ŽIVĚ

Panathinaikos - Plzeň. Viktoria vstoupí do play off Evropské ligy na horké řecké půdě

Sport

Sledujte online přenos z úvodního utkání prvního kola play off fotbalové Evropské ligy mezi Panathinaikosem Atény a Viktorií Plzeň.

Ilustrační foto. Logo Telegramu.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Prezidentka ukrajinského Woman Bussiness Clubu Anna Krysjuk, 8. února 2026.
"Žena zvládne vše." Válka má překvapivého ekonomického vítěze

Ukrajinská ekonomika čelí za války těžké situaci. Velké množství ekonomicky aktivních lidí v důsledku ruské agrese zemřelo, bylo zraněno nebo odešlo do zahraničí. Statisíce mužů slouží v armádě. Hrubý domácí produkt země sice roste, ale většinu „ekonomické fronty“ dnes hájí ženy, říká Anna Krysjuková, prezidentka Woman Bussiness Clubu Ukrajiny.

