Panathinaikos - Plzeň. Viktoria vstoupí do play off Evropské ligy na horké řecké půdě
Sledujte online přenos z úvodního utkání prvního kola play off fotbalové Evropské ligy mezi Panathinaikosem Atény a Viktorií Plzeň.
Ministerstvo spravedlnosti loni zaplatilo za rady v bitcoinové kauze asi 7,3 milionu
Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Vyplývá to ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu. Nejdražší ze služeb ve zmíněné kauze byl audit, který stál skoro 3,6 milionu.
Na první schůzi Rady míru oznámily státy vyslání vojáků a finanční pomoc Gaze
Americký prezident Donald Trump na čtvrtečním prvním zasedání Rady míru oznámil, že devět států poskytne sedm miliard dolarů (přibližně 144 miliard korun) na pomoc Pásmu Gazy. Pět zemí souhlasilo s vysláním svých vojáků v rámci Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které mají na palestinské území dohlížet.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
"Žena zvládne vše." Válka má překvapivého ekonomického vítěze
Ukrajinská ekonomika čelí za války těžké situaci. Velké množství ekonomicky aktivních lidí v důsledku ruské agrese zemřelo, bylo zraněno nebo odešlo do zahraničí. Statisíce mužů slouží v armádě. Hrubý domácí produkt země sice roste, ale většinu „ekonomické fronty“ dnes hájí ženy, říká Anna Krysjuková, prezidentka Woman Bussiness Clubu Ukrajiny.
"Je to ještě horší než včera." Hokejisté jsou v Praze, jen těžko koušou zklamání
Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy.