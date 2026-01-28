Přeskočit na obsah
Pafos - Slavia. Dočká se Trpišovský první výhry v Lize mistrů? Slavia končí na Kypru

Sport

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Pafosem a Slavií Praha.

Zástupci pěti opozičních klubů ukazují podpisy svých poslanců, které získali pro svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.
My nesmíme mlčet, říká exministryně Decroix na výtku, že je marné jít proti Babišovi

Sotva vláda Andreje Babiše (ANO) získala důvěru Poslanecké sněmovny, opozice svolává další schůzi, na které se chce pokusit vládu „sundat“. Protože ale nic nesvědčí o tom, že by se jí to mohlo podařit, Aktuálně.cz se zeptalo opozičních politiků, jaký smysl jejich jednání vlastně má. A zda mají případně nějaký plán pro vznik jiné vlády, než je ta Babišova.

Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.

ilustrační fotografie, Letiště Václava Havla, Praha, 2017
Chystají se nižší kompenzace za zpožděné lety. Europarlament se rozhodl zasáhnout

Cestující dnes mají při zpoždění letu nad tři hodiny nárok na odškodnění až 600 eur. To se ale může změnit. Členské státy EU chtějí hranici zpoždění prodloužit a kompenzace snížit, což by většinu pasažérů připravilo o nárok na peníze. Evropský parlament se proti tomu postavil a požaduje zachování současných práv.

