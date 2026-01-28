Pafos - Slavia. Dočká se Trpišovský první výhry v Lize mistrů? Slavia končí na Kypru
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Pafosem a Slavií Praha.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
My nesmíme mlčet, říká exministryně Decroix na výtku, že je marné jít proti Babišovi
Sotva vláda Andreje Babiše (ANO) získala důvěru Poslanecké sněmovny, opozice svolává další schůzi, na které se chce pokusit vládu „sundat“. Protože ale nic nesvědčí o tom, že by se jí to mohlo podařit, Aktuálně.cz se zeptalo opozičních politiků, jaký smysl jejich jednání vlastně má. A zda mají případně nějaký plán pro vznik jiné vlády, než je ta Babišova.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.
Chystají se nižší kompenzace za zpožděné lety. Europarlament se rozhodl zasáhnout
Cestující dnes mají při zpoždění letu nad tři hodiny nárok na odškodnění až 600 eur. To se ale může změnit. Členské státy EU chtějí hranici zpoždění prodloužit a kompenzace snížit, což by většinu pasažérů připravilo o nárok na peníze. Evropský parlament se proti tomu postavil a požaduje zachování současných práv.
Hokejová dvacítka má nového trenéra. Na Augustovu šňůru zkusí navázat Moták
Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let po Patriku Augustovi je Zdeněk Moták. Jednašedesátiletý kouč, jenž na konci prosince skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, se ujme funkce po dnešním jmenování výkonným výborem Českého hokeje.