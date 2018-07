Özil po aféře kolem fotky s Erdoganem skončil v reprezentaci. Šéfa svazu označil za rasistu

před 1 hodinou

Záložník obvinil předsedu německého svazu Reinharda Grindela z rasismu a z toho, že aféru kolem fotografie s tureckým prezidentem využil pro politickou kariéru.

Berlín - Německý záložník Mesut Özil ukončil reprezentační kariéru. Devětadvacetiletý fotbalista to oznámil krátce poté, co se poprvé vyjádřil k aféře s kontroverzní fotografií s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Právě reakce médií a fotbalového svazu ho přiměla v národním týmu skončit.

"Hodně jsem nad tím přemýšlel a s těžkým srdcem oznamuji, že v reprezentaci končím. Kvůli rasismu a nedostatku respektu," napsal Özil na sociální síti facebook, kde také obvinil předsedu svazu Reinharda Grindela z rasismu a že aféru kolem fotografie s Erdoganem využil pro politickou kariéru.

"Když jsem se s Grindelem setkal, abych celou záležitost vysvětlil, tak moje názory shazoval a zajímal ho jen jeho politický pohled," přidal Özil. "V očích Grindela a řady fanoušků jsem Němec, jen když se vyhrává. Když se prohrává, jsem imigrant. Narodil jsem se a vyrostl v Německu, tak proč pro lidi nejsem Němec?" prohlásil záložník Arsenalu.

"A už vůbec nechci mluvit o tom, kolik výhrůžek a nenávistných zpráv jsem já a moje rodina dostali," uvedl Özil. "Ale Grindelovo chování mě nepřekvapuje, protože když byl členem parlamentu, tak tvrdil, že multikulturní společnost je mýtus a celoživotní lež," dodal.

Celou aféru odstartoval snímek z květnového setkání, na kterém s Erdoganem zapózoval i další německý hráč s tureckými kořeny Ilkay Gündogan. Fotka přitom podle Özila neměla žádný politický podtext a nebyla zamýšlena jako předvolební podpora tureckému prezidentovi. S Erdoganem si prý povídali jen o fotbale.

"Vyrůstal jsem v Německu, má rodina je pevně zakořeněná v Turecku. Mám dvě srdce, jedno německé a jedno turecké. Když jsem byl malý, matka mě vedla k úctě a tomu, abych nikdy nezapomněl, odkud pocházím," uvedl Özil na sociálních sítích týden po mistrovství světa, na kterém němečtí obhájci titulu vyhořeli.

Na nesouladu v týmu se podle spekulací mohla podepsat i aféra kolem fotky s Erdoganem, kvůli níž oba fotbalisté čelili v Německu kritice. Autokratickému vůdci darovali své dresy, Özil s nápisem "svému prezidentovi".

Devětadvacetiletý záložník Arsenalu uvedl, že s Erdoganem se za poslední roky potkal několikrát. Společný snímek vznikl v květnu na charitativní a vzdělávací akci v Londýně. "I když to německá média podávala jinak, pravda je taková, že kdybych se s prezidentem nesešel, byla by to neúcta ke kořenům mých předků, kteří by dnes byli pyšní na to, kam jsem se dostal. Je mi jedno, kdo je prezident, záleží na tom, že je to prezident. Ať už jde o tureckého nebo německého prezidenta, zachoval bych se stejně," uvedl Özil.