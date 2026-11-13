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Sport

Owono dostal za srážku, po které zemřel protihráč, maximální trest na 12 zápasů

ČTK
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Fotbalový brankář FC Andorra Jesús Owono dostal za zákrok v zápase druhé španělské ligy, po kterém zemřel útočník Tenerife Jesús de Miguel, trest na 12 zápasů. Podle webu mundodeportivo.com se jedná o nejvyšší možnou sankci, kterou může disciplinární komise španělského svazu v takovéto situaci udělit.

Tenerife Player Death Soccer
Jesús de Miguel dostává lékařské ošetřeníFoto: CTK – Uncredited
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Rodák z Rovníkové Guineje začátkem listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok v nastavení dostal červenou kartu.

Třicetiletý hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. Následující ráno zemřel po zástavě srdce a krevního oběhu.

Okolnosti střetu v nedohraném utkání vyšetřuje policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti. Pětadvacetiletý brankář později uvedl, že prožívá nejtěžší dny v životě. Zrušil si také účet na instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.

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