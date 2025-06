Otřes ve Spartě. Po sedmi letech končí ve funkci skauta Rosického starší bratr

Jiří Rosický skončil ve funkci hlavního skauta fotbalové Sparty. Sedmačtyřicetiletý starší bratr sportovního ředitele Pražanů Tomáše Rosického působil na Letné od roku 2018. Podle klubového webu odchází po dohodě s nejvyšším vedením. Kam povedou jeho další kroky, není jasné.

"Jirka odvedl pro Spartu velmi dobrou práci, chtěl bych mu za ni poděkovat. Byl součástí našich úspěchů, jeho kontakty byly důležité při příchodech i úspěšných transferech z klubu ven," uvedl výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr. "Už v minulosti měl o jeho služby zájem velký klub z nizozemské ligy, přesto se Jirka rozhodl pokračovat s námi. I nyní ho kontaktují kluby z velkých lig, což je ta nejlepší vizitka jeho práce pro Spartu," prohlásil.

Rosický hrával za žákovské a dorostenecké výběry letenského klubu, po návratu ze zahraničí krátce nastupoval za B-tým. Po konci kariéry dělal agenta a posledních sedm let působil v roli hlavního skauta Sparty. Měl na starosti sledování hráčů a podílel se na vyjednávání při příchodu posil i prodeji fotbalistů.

"Práce pro Spartu v tak zodpovědné pozici pro mě byla obrovskou motivací. Vážím si toho, že jsem mohl být tolik let součástí klubu, na kterém mi záleží a za který jsem v mládeži sám hrál. Jsem šťastný, že jsme za dobu mého působení konečně získali titul, poté double a postoupili do Ligy mistrů. Dokázali jsme to, co jsme si vytyčili. Pro mě teď přichází čas posunout se dál, těším se na nové kariérní výzvy," uvedl Rosický.

Jeho mladší bratr Tomáš od konce roku 2018 působí na Letné jako sportovní ředitel. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý záložník Dortmundu či Arsenalu měl v poslední době problémy se srdcem a byl dokonce hospitalizován. Část pravomocí za něj dočasně převzal sportovní manažer A-mužstva Tomáš Sivok.