Ostuda v Lize mistrů. Real Madrid vyhodil fanouška ze stadionu za hajlování

Během včerejšího zápasu Ligy mistrů proti Benfice zachytily kamery fanouška Realu při hajlování. Klub zareagoval okamžitě, muže vyhodil z hlediště a vyloučil ho z klubu.
Velký večer Ligy mistrů zastínila scéna, která nemá se sportem nic společného. Na stadionu Realu Madrid kamery během domácího utkání proti Benfice zachytily muže v sektoru nejvěrnějších fanoušků „Bílého baletu“, jak opakovaně hajluje.
Záběr se okamžitě objevil na sociálních sítích a během pár minut obletěl svět.
Incident se odehrál na stadionu Santiago Bernabéu krátce před výkopem. Paradoxně se to stalo ve chvíli, kdy klub dlouhodobě podporuje kampaně proti rasismu a nenávisti.
„Takové chování je naprosto nepřijatelné a je v přímém rozporu s hodnotami našeho klubu,“ uvedl Real Madrid v oficiálním prohlášení. Klub podle svých slov okamžitě identifikoval dotyčného člena a zahájil disciplinární řízení vedoucí k jeho vyloučení.
Bezpečnostní služba muže vyvedla ze stadionu ještě během utkání. Podle španělských médií šlo o registrovaného člena klubu, což situaci činí ještě citlivější.
„Real Madrid je klub otevřený všem bez ohledu na původ, rasu či vyznání. Jakýkoli projev nenávisti nebude tolerován,“ stojí dál v komuniké.
Reakce fanoušků byly ostré. „Dělá ostudu nám všem,“ napsal jeden z příznivců na sociální síti X.
Jiný dodal: „Kvůli jednomu idiotovi pak vypadáme jako extremisti.“
Klub si je vědom, že podobné incidenty mohou mít i disciplinární dohru ze strany UEFA, která dlouhodobě tvrdě potírá rasistické a extremistické projevy na stadionech.
Španělské zákony navíc řadí veřejné projevy podpory nacismu mezi závažné delikty. Není tak vyloučeno, že případ bude mít i právní dohru mimo fotbalové prostředí.
