Nechutné scény na San Bernabéu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Katem "Bílého baletu", který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v devíti, se stal Williot Swedberg. Švédský útočník na hřiště přišel na druhý poločas a zaznamenal první dva góly v ročníku.
Swedberg nejprve elegantním způsobem zakončil centr Zaragozy a v nastaveném čase završil rychlý protiútok do otevřené obrany, na jehož konci obešel i brankáře Courtoise.
Real Madrid prohrál po osmi ligových zápasech a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. Celtě Vigo na domácím hřišti podlehl v nejvyšší soutěži po 19 letech.
Hvězdy Realu v závěru neunesly porážku. Poté, co byl v 92. minutě po druhé žluté kartě za nesportovní chování vyloučen Carreras, vrhli se Rodrygo a spol. na hlavního rozhodčího Alejandra Quintera. A ten rozdával jednu kartu za druhou.
Zejména žluté barvy, červenou ale dostal mimo hřiště také Brazilec Endrick. "Křičel na čtvrtého rozhodčího. Členové realizačního týmu ho museli držet," napsal podle španělských médií sudí do zápisu.
Korunu všemu údajně nasadil zraněný kapitán Dani Carvajal, který si měl na Quintera počkat v tunelu a nebýt na něj milý. I tento incident by měl mít dohru.
"Rozhodování sudích nás zklamalo. Vyloučení Carrerase bylo velmi nespravedlivé, ta karta byla mimořádně kontroverzní, zdálo se, že rozhodčího velmi zajímalo, aby nám vyloučil dalšího hráče. To se mi nelíbilo," uvedl Xabi Alonso po zápase.
Na Santiago Bernabéu prohráli svěřenci tohoto kouče poprvé od dubnového vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Arsenalem (1:2). Celta Vigo zvítězila ve čtvrtém venkovním ligovém duelu po sobě a v tabulce se posunula na 10. příčku.
