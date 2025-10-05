Fotbal

Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním roce z 27 zápasů. O neporazitelnost přišel i nováček z Elche, který podlehl na hřišti Alavésu 1:3.
Marcus Rashford z Barcelony během debaklu v Seville.
Marcus Rashford z Barcelony během debaklu v Seville. | Foto: Reuters

Katalánský velkoklub v únoru v Seville zvítězil hladce 4:1, ale tentokrát tam stejným výsledkem prohrál. Jako by na něm ležel stín středeční domácí prohry s PSG v Lize mistrů. Vpředu chyběl zraněný Brazilec Raphinha a k dispozici nebyl ani Yamal, jehož opět trápí třísla.

Domácí toho dokonale využili, Chilan Sánchez proměnil penaltu a Romero přidal druhý gól. V nastavení prvního poločasu sice Angličan Rashford snížil, ale po změně stran Lewandowski z pokutového kopu minul branku a místo vyrovnání přišly v závěru další dva góly domácích. Po květnové domácí porážce s Villarrealem svěřenci trenéra Flicka ve španělské lize podruhé letos vyšli bodově naprázdno.

Alavés až dosud všechny góly v sezoně vstřelil ze standardních situací a pokračoval v tom i tentokrát. Čtvrt hodiny před koncem proměnil Vicente penaltu za hru rukou. Hosty pak ještě oslabil vyloučením rakouský obránce Affengruber a v početní převaze dal Martínez první gól svého klubu ze hry. V nastavení vykřesal naději pro Elche Portugalec Silva, ale pak padl gól na druhé straně, jeho autorem byl Argentinec Boyé.

Španělská fotbalová liga - 8. kolo:

Alavés - Elche 3:1 (76. Vicente z pen., 81. Martínez, 90.+5 Boyé - 90.+3 Silva), FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (13. Sánchez z pen., 37. Romero, 90. Carmona, 90.+6 Adams - 45.+7 Rashford), San Sebastian - Vallecano 0:1 (84. Espino), Espaňol Barcelona - Betis Sevilla 1:2 (16. Lozano - 55. Hernández, 63. Ezalzúlí),

21:00 Celta Vigo - Atlético Madrid.

Tabulka:

1. Real Madrid 8 7 0 1 19:9 21
2. FC Barcelona 8 6 1 1 22:9 19
3. Villarreal 8 5 1 2 14:8 16
4. Betis Sevilla 8 4 3 1 13:8 15
5. FC Sevilla 8 4 1 3 15:11 13
6. Elche 8 3 4 1 11:9 13
7. Bilbao 8 4 1 3 9:9 13
8. Atlético Madrid 7 3 3 1 14:9 12
9. Espaňol Barcelona 8 3 3 2 11:11 12
10. Alavés 8 3 2 3 9:8 11
11. Getafe 8 3 2 3 9:11 11
12. Pamplona 8 3 1 4 7:8 10
13. Levante 8 2 2 4 13:14 8
14. Vallecano 8 2 2 4 8:10 8
15. Valencie 8 2 2 4 10:14 8
16. Oviedo 8 2 0 6 4:14 6
17. Girona 8 1 3 4 5:17 6
18. Celta Vigo 7 0 5 2 6:9 5
19. San Sebastian 8 1 2 5 7:12 5
20. Mallorca 8 1 2 5 7:13 5
 
