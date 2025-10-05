Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Katalánský velkoklub v únoru v Seville zvítězil hladce 4:1, ale tentokrát tam stejným výsledkem prohrál. Jako by na něm ležel stín středeční domácí prohry s PSG v Lize mistrů. Vpředu chyběl zraněný Brazilec Raphinha a k dispozici nebyl ani Yamal, jehož opět trápí třísla.
Domácí toho dokonale využili, Chilan Sánchez proměnil penaltu a Romero přidal druhý gól. V nastavení prvního poločasu sice Angličan Rashford snížil, ale po změně stran Lewandowski z pokutového kopu minul branku a místo vyrovnání přišly v závěru další dva góly domácích. Po květnové domácí porážce s Villarrealem svěřenci trenéra Flicka ve španělské lize podruhé letos vyšli bodově naprázdno.
Alavés až dosud všechny góly v sezoně vstřelil ze standardních situací a pokračoval v tom i tentokrát. Čtvrt hodiny před koncem proměnil Vicente penaltu za hru rukou. Hosty pak ještě oslabil vyloučením rakouský obránce Affengruber a v početní převaze dal Martínez první gól svého klubu ze hry. V nastavení vykřesal naději pro Elche Portugalec Silva, ale pak padl gól na druhé straně, jeho autorem byl Argentinec Boyé.
Španělská fotbalová liga - 8. kolo:
Alavés - Elche 3:1 (76. Vicente z pen., 81. Martínez, 90.+5 Boyé - 90.+3 Silva), FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (13. Sánchez z pen., 37. Romero, 90. Carmona, 90.+6 Adams - 45.+7 Rashford), San Sebastian - Vallecano 0:1 (84. Espino), Espaňol Barcelona - Betis Sevilla 1:2 (16. Lozano - 55. Hernández, 63. Ezalzúlí),
21:00 Celta Vigo - Atlético Madrid.
Tabulka:
|1.
|Real Madrid
|8
|7
|0
|1
|19:9
|21
|2.
|FC Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22:9
|19
|3.
|Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14:8
|16
|4.
|Betis Sevilla
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5.
|FC Sevilla
|8
|4
|1
|3
|15:11
|13
|6.
|Elche
|8
|3
|4
|1
|11:9
|13
|7.
|Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9:9
|13
|8.
|Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14:9
|12
|9.
|Espaňol Barcelona
|8
|3
|3
|2
|11:11
|12
|10.
|Alavés
|8
|3
|2
|3
|9:8
|11
|11.
|Getafe
|8
|3
|2
|3
|9:11
|11
|12.
|Pamplona
|8
|3
|1
|4
|7:8
|10
|13.
|Levante
|8
|2
|2
|4
|13:14
|8
|14.
|Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|15.
|Valencie
|8
|2
|2
|4
|10:14
|8
|16.
|Oviedo
|8
|2
|0
|6
|4:14
|6
|17.
|Girona
|8
|1
|3
|4
|5:17
|6
|18.
|Celta Vigo
|7
|0
|5
|2
|6:9
|5
|19.
|San Sebastian
|8
|1
|2
|5
|7:12
|5
|20.
|Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5