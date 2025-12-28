Ostře sledovaná osoba? Kdepak, tady trenéra fotbalové reprezentace nikdo nepozná

Byl hvězdou anglické ligy, teď trénuje fotbalovou reprezentaci jedné z nejlidnatějších zemí světa. Na ulici ho v ní však nikdo nepozná. "Tady je to normální," směje se Nolberto Solano, kouč národního týmu Pákistánu.
Když vyjde na ulici v Newcastlu, pořád ho někdo zastavuje. A to přesto, že poslední z 230 zápasů, které za místní United odehrál v Premier League, odkopal téměř před dvaceti lety.
Zato Islámábádem může projít úplně bez povšimnutí. A to trénuje pákistánský národní tým, tedy elitní výběr země.
„Byl jsem s fotbalem po celém světě, ale tady můžu jít po ulici a nikdo neví, kdo jsem,“ svěřil se Solano anglickému listu The Sun. „Je to normální? Tady ano,“ smál se Peruánec, který v tomto měsíci oslavil 51. narozeniny.
Zatímco ve většině zemí světa je trenér fotbalové reprezentace jednou z nejsledovanějších osob národa, v Pákistánu má klid.
Fotbal tu totiž nejpopulárnějším sportům nemůže ani v nejmenším konkurovat. „Je to obrovská země. Lidé se zajímají víc o jiné věci, třeba o kriket,“ zmínil Solano jasnou sportovní jedničku páté nejlidnatější země světa.
A ani s pozemním hokejem se fotbal v Pákistánu nemůže měřit. „Ale pomalu se stává populárnějším, v parcích a na hřištích vidíte stále víc lidí, jak si kopou,“ věří v lepší budoucnost bývalý útočník, jenž hrával i za West Ham, Aston Villu či v Argentině za Boku Juniors.
Jenže zatímco ve světovém pořadí v kriketu patří Pákistán do nejlepší desítky a v pozemním hokeji do top 15, v rankingu FIFA se krčí až na 199. místě z 210. I když v živé paměti ještě je, jak i 210. San Marino dokázalo potrápit český výběr…
Solanovým úkolem je postupně pozici pákistánského fotbalu zlepšovat. Nebude to jednoduché už proto, že se v zemi od sezony 2018/2019 nehraje žádná domácí liga.
Kouč reprezentace tak pátrá po celém světě po hráčích, kteří by mohli nosit dres národního týmu.
„Neustále hledáme po celém světě, protože Pákistánci v nejlepších evropských ligách nejsou. Pořád zkoušíme, je spousta kluků, kteří hrají třetí nebo čtvrtou ligu v Anglii a jejich rodiny pochází z Pákistánu,“ uvedl Solano, jenž jako trenér vedl týmy ve své vlasti či kluby v nižších soutěžích ve Švédsku a Anglii.
„Národní tým musí být neustále otevřený všem, ať je hráčům 17, 18, nebo 34 či 35 let. Není to jako v Anglii, kde máte na každý post pět možností,“ krčil rameny rodák z Limy.
Smlouvu podepsal zatím na jeden rok. „Prezident svazu to řekl jasně. Zkusíme to, a když ty budeš spokojený a my budeme spokojení s tebou, můžeme pokračovat,“ vylíčil autor 49 gólů v Premier League.
Solano začal pákistánské angažmá na podzim dvěma remízami s Afghánistánem v kvalifikaci na Asijský pohár, čímž ukončil sérii osmi porážek, v listopadu jeho celek podlehl při pokračování kvalifikace 0:5 Sýrii.
Na vítězství čeká Pákistán od podzimu 2023, kdy porazil 1:0 Kambodžu. I tak Solano tuší, že nemá nic jistého. „Musím pracovat tvrdě, protože ve světě je spousta trenérů a bývalých hráčů a trénovat reprezentaci je pořád něco speciálního,“ váží si své šance.
„Vím, že Pákistán teď není zrovna ve skvělé formě, ale vzal jsem tuhle výzvu, protože miluju fotbal,“ prohlásil chlapík, který za Peru odehrál 95 zápasů a vstřelil 20 gólů.
Kvíz: Biologie ze střední školy. Vybavíte si ještě základy?
Buňky, rostliny, živočichové i fungování lidského těla neminou ve středoškolské biologii nikoho. Prověřte svoje znalosti v patnácti otázkách. Některé jsou přímočaré, jiné trochu zapeklitější.
Z boje o záchranu je drama. Poslední Litvínov nahání zbylé outsidery
Hokejisté posledního Litvínova porazili v 35. kole extraligy doma České Budějovice 4:1, bodovali pošesté za sebou a z toho popáté vyhráli, navíc vždy s plným ziskem. Pokračují tak ve stíhací jízdě za Mladou Boleslaví a Kladnem. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Matěj Maštalířský. Motor venku prohrál podruhé za sebou.
ŽIVĚU Záporožské jaderné elektrárny platí dočasné příměří. Opravy mají předejít havárii
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dnes podle Reuters oznámila zahájení oprav elektrického vedení poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny poté, co vyjednala lokální příměří. Tým MAAE dohlíží na opravy, které podle agentury budou trvat několik dní, v rámci snah předejít jaderné havárii.
Kuriózní havárie na našem území. Letadlo odstřelili, cigarety z pole sbírali i Sověti
„Ježišmarjá, těch bylo!“ nedopočítá už Pavel Balák ve svém bytě na královéhradeckém sídlišti, kolik výbuchů musel přesně před 35 lety na poli provést. Jako vojenský pyrotechnik byl tím hlavním, kdo měl na starosti porcování zbytků sovětského letadla, které nouzově přistálo a shořelo na poli u Dubence na Trutnovsku. Teď popisuje, co přesně se v listopadu a prosinci 1990 ve východních Čechách stalo.
Ptačí chřipka decimuje chov na Havlíčkobrodsku. Týden po nedaleké likvidaci drůbeže
V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30.000 nosnic. Je o několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35.000 slepic.