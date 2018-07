Video: Jablonec remizoval s Dynamem Moskva, Považanec trefil parádní dělovkou šibenici

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Přípravná část ligových týmů se pomalu blíží ke konci - projděte si výsledky některých českých týmů v rámci předsezónních soustředění.

Praha - Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v předposledním utkání na soustředění v Rakousku s německým druholigovým Bielefeldem 0:2. Jablonec remizoval v přípravě s Dynamem Moskva 2:2 a Slovácko podlehlo jinému celku z ruské metropole Spartaku 0:1.

Jablonec v Rakousku remízou 2:2 s Dynamem Moskva částečně napravil minulou porážku 0:5 od Salcburku. "Oproti minulému zápasu jsme na tom byli lépe, co se týče únavy. Dnes hráli další hráči, kteří zase nenastoupili v prvním duelu se Salcburkem. Celkově je konečná remíza asi spravedlivá," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Neuvěřitelnou trefou se v zápase prezentoval Jakub Považanec

Ostrava v prvních čtyřech zápasech letní přípravy zvítězila a neinkasovala, ale další dva prohrála. "Výborný test, stál proti nám fyzicky skvěle připravený soupeř, který by u nás v lize kvalitou měl na první šestku. Bylo vidět, kdo z našich hráčů stačí a kdo nestačí. Ve druhé půlce jsme se do jejich obrany několikrát dostali, ale nedohráli jsme to," uvedl pro klubový web ostravský trenér Bohumil Páník.

Slovácko s třetím týmem ruské ligy Spartakem mohlo uhrát aspoň remízu, jenže Marek Havlík v závěru nedal penaltu. Celek z Uherského Hradiště tak v přípravě podruhé za sebou neskóroval.

Naopak první výhry v přípravě po předchozích čtyřech porážkách se dočkal ligový nováček z Příbrami, který brankami Emmanuela Antwiho a Jana Matouška porazil rumunský celek Botosani. Teplice proti třetiligovému Litoměřicku nezaváhaly a soupeře rozdrtily 6:0.

Přípravná fotbalová utkání:

Baník Ostrava - Arminia Bielefeld 0:2 (0:1)

Branky: 36. Massimo, 81. Brandy.

Sestava Ostravy: Laštůvka (46. Budinský) - Pazdera (70. Mešaninov), Procházka (70. Pokorný), Stronati, Fleišman - Fillo (82. Bolf), Hrubý, Šindelář (70. Kaloč), De Azevedo (46. Granečný) - Diop (75. O. Šašinka), J. Šašinka (57. Pedrinho). Trenér: Páník.

1. FK Příbram - Botosani 2:0 (1:0)

Branky: 20. Antwi, 74. Matoušek.

Základní sestava Příbrami: Švenger - Pecháček, Nitrianský, Soldát, Portilho - Rezek, Grajciar, Kilián, Katidis, Antwi - Jandera. Střídali: Kočí, Nový, Kodr, Tregler, Průcha, Květ, Matoušek, Slepička, Fantiš. Trenér: Csaplár.

1. FC Slovácko - Spartak Moskva 0:1 (0:0)

Branka: 57. Promes.

Sestava Slovácka: Daněk - Juroška (73. Reinberk), Hofmann, Krejčí, Kadlec (46. Divíšek) - Navrátil, Janošek (60. Havlík), Daníček, Machalík (73. Sadílek), Petr (50. Rezek) - Kubala (46. Kuchta). Trenér: Kordula.

FK Teplice - Litoměřicko 6:0 (4:0)

Branky: 4. a 13. Žitný, 66. a 76. Diaz, 22. Moulis, 30. Kučera.

Sestava Teplic:

I. poločas: Grigar - Vondrášek, Hošek, Jeřábek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis, Hora, Žitný - Vaněček.

II. poločas: Grigar - Dressler, Čmovš, Král, Shejbal - Trubač, Kodeš, Soungole, Luts - Červenka, Diaz. Trenér: Šmejkal.

FK Jablonec - Dynamo Moskva 2:2 (1:0)

Branky: 18. Ikaunieks, 79. Považanec - 46. Pančenko, 64. Markov.

Sestava Jablonce: Hanuš - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Acosta, Hübschman, Trávník (72. Považanec), Jovovič (72. Masopust) - Chramosta (72. Kratochvíl), Ikaunieks (66. Doležal). Trenér: Rada.