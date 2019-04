Ostrava a Bohemians doplnili v semifinále domácího poháru pražská "S"

před 53 minutami

Baník Ostrava a tři pražské kluby: Bohemians, Slavia a Sparta. Takové je obsazení semifinále domácího fotbalového poháru. V úterý do něho postoupila obě pražská "S", dnes se k nim přidal Baník po výhře nad Libercem 2:1 v prodloužení a také Bohemians, kteří si 1:0 poradili s Olomoucí.

Ostravští otočili zápas ze stavu 0:1, vítězný gól dal ve 102. minutě střídající Ondřej Šašinka. Baník v jarní části sezony zaznamenal teprve druhou výhru v soutěžním utkání, i ta první byla v únoru v lize proti Liberci. Mezi poslední čtyři týmy národního poháru se ostravský celek probojoval po 13 letech.

"Doufám, že nás to vítězství nakopne. Zase jsme ukázali to baníkovské srdíčko," řekl střelec vítězné branky Šašinka.

Baník začal po sérii ligových neúspěchů s přestavěnou zálohou aktivně, ale vydrželo mu to jen čtvrt hodiny, do úvodního gólu Liberce. Ideální Hybšův centr z levé strany ještě lépe trefil Sýkora a Budinský proti jeho voleji neměl nárok.

Domácí poté znejistěli a soupeř toho mohl gólově znovu využít: projektilu Potočného z velkého vápna však v 39. minutě stálo v cestě břevno. Ostravu tak postavil znovu na nohy Baroš, který před přestávkou po centru Kuzmanoviče přehlavičkoval Nguyena.

Baník se ve druhé půli nadechl a stupňoval tlak. Z řady závarů však nic nevytěžil a utkání se muselo prodlužovat. Pak už měli domácí čisté gólové možnosti: Fillovu ránu z šestnáctky vyrazil Nguyen a liberecký brankář ve spolupráci s obránci zázračně zmařil i hlavičku Stronatiho.

Do třetice se už ostravské mužstvo dočkalo, po rohu se do odraženého balonu ukázkově opřel střídající Šašinka. "Tentokrát jsem si řekl, že si při rohu trochu počkám, a naštěstí se to ke mně odrazilo. Balon jsem si zpracoval a pak jsem to nějak trefil. Jsem rád, že to spadlo do branky," řekl Šašinka.

Liberec byl ve druhé půli prodloužení aktivnější. Musa ale z úhlu mířil jen do boční sítě, ve 117. minutě si ve výborné pozici špatně zpracoval míč Kozák a nedůrazná koncovka Budinskému nenadělala problémy.

"Průběh zápasu nechci moc komentovat. To nemá význam. Děkuju svému mužstvu za výkon. Statečně bojovali až do konce. Soustředíme se na derby, které nás čeká v neděli," řekl kouč hostů Zsolt Hornyák..

Hašek: Jsme 180 minut od sportovního i ekonomického úspěchu

"Klokani" díky vítězství 1:0 nad Olomoucí postoupili do semifinále domácího poháru poprvé v samostatné historii. O první domácí výhře od začátku října a po osmi zápasech rozhodl v 77. minutě Antonín Vaníček.

Soupeře pro semifinále určí Bohemians páteční los. "Bohemka je po 27 letech v semifinále. Fanoušci Bohemky tu naposledy slavili titul a od té doby na nějaký velký úspěch čekají. Jsme 180 minut od velkého sportovního i ekonomického úspěchu. My si to uvědomujeme a chceme to," řekl trenér Bohemians Martin Hašek.

První poločas nabídl vyrovnanou hru bez jediné větší šance. Bohemians vstoupili do utkání aktivně, ale hosté pokus o nápor bez problémů ustáli. Po 20 minutách přišli Hanáci o zraněného Housku, kterého vystřídal Texl.

Do druhého dějství vstoupila lépe Olomouc a v 50. minutě měla první velkou šanci. Kalvach si narazil s Yunisem a pak vypálil kousek vedle. Ještě větší možnost měli o minutu později domácí. Puškáč si naskočil na centr z pravé strany, ale z malého vápna hlavou minul.

"Klokani" přidali a chvíli nato po rohu hlavičkoval vedle domácí Krch. Poté střelu střídajícího Vondry tečovala obrana hostů na roh. Hra nabrala spád, v 66. minutě se na druhé straně hostující Lalkovič v tísni na malém vápně nezakončil a pak stejný hráč z dálky minul. V 73. minutě se neprosadil ani olomoucký Yunis, jenž po rohu hlavičkoval do Valeše.

O čtyři minuty později otevřeli Pražané skóre. Na míč za obranu si naběhl Vaníček a chytrým obloučkem přehodil vyběhnutého Buchtu. Dvacetiletý ofenzivní záložník se trefil poprvé od loňského května. Bohemians, kteří jsou v lize nejhorším týmem doma, skórovali v Ďolíčku poprvé od listopadu a po pěti zápasech.

"Kdyby nevyběhl, měl bych to o dost těžší. Že na mě vyběhl, mi umožnilo, abych ho přehodil. Byl na penaltě, byl to můj první záměr ho přehodit," uvedl Vaníček. "Udělal to velmi dobře. Nezpanikařil a fantasticky z jedničky mě přehodil. Když se na to zpětně podívám, možná jsem měl trochu couvnout do brány," dodal Buchta.

Pojistku mohl vzápětí přidat Hilál, ale těsně minul. Domácí to pak ještě mohlo mrzet, neboť soupeř měl dvě slibné šance. Vepřek však v 85. minutě minul, poté vyrazil podpořit nápor Sigmy i gólman Buchta, který se dostal do dvou zakončení, ale ani jednou se neprosadil.

"Tohle mě mrzí asi nejvíc. Kdybych ten gól dal, znamenal by minimálně prodloužení. Hlavně asi na konec mé kariéry by to byl první gól, takhle blízko už asi nikdy nebudu. Měl jsem to dvakrát na noze a minimálně jednou trefit se to dalo," uvedl Buchta. "Nejsem tam od toho, abych góly dával, ale dnes jsem měl blíž než k čistému kontu ke vstřelenému gólu," dodal osmatřicetiletý gólman.

Čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Baník Ostrava - Slovan Liberec 2:1 po prodl. (1:1, 1:1)

Branky: 43. Baroš, 102. O. Šašinka - 16. Sýkora. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Flimmel. ŽK: Stronati, O. Šašinka - Mikula, Oscar, Sýkora. Diváci: 5734.

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš (114. Mešaninov), Jirásek (112. Hrubý), Granečný - Kuzmanovič (108. Diop), Baroš (62. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen - Mikula (106. Koscelník), Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite (106. Musa), Oscar - Sýkora (77. Mara), Potočný, Malinský (66. Pešek) - Kozák. Trenér: Hornyák.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 77. Vaníček. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vodrážka. ŽK: Jemelka (Olomouc). Diváci: 2777.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek (57. Vondra) - Reiter (83. Reiter), Puškáč (62. Hilál), Vaníček. Trenér: M. Hašek.

Olomouc: Buchta - Sladký (61. Chvátal), Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Kalvach, Houska (21. Texl), Lalkovič (80. Falta) - Dvořák - Yunis. Trenér: Jílek.