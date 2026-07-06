Oslavy postupu se změnily v bizarní drama. Angličan skončil v nemocnici

Fotbalisté Anglie vyřadili Mexiko a slavili postup do čtvrtfinále. Euforii ale zastínilo bizarní zranění Jordana Hendersona, který skončil v nemocnici.
Jen málokdy se stane, aby nejvážnější zranění večera nevzniklo během zápasu, ale až po jeho skončení. Přesně to se přihodilo anglické reprezentaci po dramatickém osmifinále mistrovství světa proti Mexiku.
Zatímco spoluhráči slavili cennou výhru 3:2 a postup mezi nejlepší osmičku turnaje, záložník Jordan Henderson se po nešťastném pádu svíjel bolestí na trávníku a nakonec putoval na nosítkách přímo do nemocnice.
Angličané prožili na legendárním stadionu Azteca jeden z nejdramatičtějších večerů posledních let. Dvěma rychlými góly Judea Bellinghama si vypracovali dvoubrankový náskok, po vyloučení Jarella Quansaha ale téměř celý druhý poločas bránili v deseti.
Mexiko se dvakrát dotáhlo na rozdíl jediné branky, domácí fanoušci vytvořili bouřlivou atmosféru a závěrečných více než jedenáct minut nastavení připomínalo nekonečné obléhání anglické branky.
Přesto svěřenci Thomase Tuchela odolali a postoupili do čtvrtfinále, kde je čeká Norsko.
Po závěrečném hvizdu vypukla euforie. Angličtí fotbalisté zamířili pod tribunu se svými fanoušky, společně zpívali slavnou píseň Wonderwall od skupiny Oasis a užívali si jeden z vrcholů turnaje.
Právě tehdy ale přišel okamžik, který nikdo nečekal.
Šestatřicetiletý Henderson se při návratu na hřiště pokusil přeskočit reklamní mantinel. Na rozdíl od obránce Dana Burna, který stejnou překážku bez problémů zdolal, však dopadl nešťastně na pravou ruku.
Okamžitě zůstal ležet na zemi a kolem něj se seběhli zdravotníci i spoluhráči, kteří vytvořili kruh, aby mu poskytli soukromí během ošetření.
Nakonec byl zkušený záložník odnesen na nosítkách, dostal kyslík a sanitka ho převezla do nemocnice v Ciudad de México. Podle vyjádření zástupců anglické reprezentace se navíc nevrátil s týmem zpět na základnu, ale zůstal v péči lékařů.
Kapitán Harry Kane nejprve situaci odlehčil. „Jordan tam prostě upadl. Myslím, že bude v pořádku,“ řekl krátce po utkání se zastřeným hlasem po bouřlivých oslavách.
Trenér Thomas Tuchel už ale na tiskové konferenci tak optimistický nebyl.
„Moje pocity jsou smíšené. Jsem nesmírně hrdý na mužstvo, ale zároveň smutný, protože Jordan si poranil zápěstí. Je právě v nemocnici a vypadá to na poměrně vážné zranění. K takovému večeru se to vůbec nehodí,“ uvedl německý kouč.
Kuriózní nehoda zastínila výkon Anglie, která zvládla mimořádně náročný duel proti domácímu Mexiku v nadmořské výšce přes 2200 metrů.
Místo bezstarostných oslav se tak po postupu řešilo především to, zda Henderson nebude kvůli bizarnímu pádu chybět ve zbytku světového šampionátu.