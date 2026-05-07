Oslavy postupu Paris St. Germain se zvrhly v násilí, režii převzali chuligáni

ČTK

Během oslav ve francouzské metropoli po postupu fotbalistů Paris St. Germain do finále Ligy mistrů utrpělo zranění 34 lidí, z toho 23 policistů.

Fanoušci Paris St Germain slaví postup do fiále Ligy mistrůFoto: REUTERS
Ministr vnitra Laurent Nuňez dnes médiím vyčíslil, že zadrženo kvůli výtržnostem bylo 127 lidí. Řada z nich po policistech házela zábavní pyrotechniku a ti reagovali slzným plynem. Jeden člověk je zraněný vážně.

Fanoušci spustili oslavy před středeční půlnocí po remíze PSG v Mnichově s Bayernem 1:1, která obhájcům trofeje po úvodním vítězství 5:4 stačila k postupu do finále nejlepší klubové soutěže. Na mnoha místech se však zvrhly v chuligánství.

"Stovky lidí chtěly zaútočit na policii a pokusily se vyrabovat obchody," řekl Nuňez. Výtržníci také zapalovali popelnice. Nejvíc incidentů se odehrálo v okolí stadionu Parku princů a na bulváru Champs-Élysées.

"Odsuzuji tyto výtržnosti, které se bohužel stávají běžnou záležitostí v noci, kdy Paris St. Germain vyhrává," poznamenal ministr.

Pro finálový zápas, v němž se pařížský tým utká s londýnským Arsenalem 30. května v Budapešti, avizoval Nuňez ještě výraznější bezpečnostní opatření.

V porovnání se situací před rokem je benzin nyní téměř o devět korun dražší a nafta o 10,6 koruny.

Paliva v Česku přes týden opět zdražila, litr benzinu stojí skoro 43 korun

Průměrná cena paliv Česku v mezitýdenním srovnání opět stoupla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 42,80 koruny, před týdnem byl o 1,14 koruny levnější. Nafta od té doby zlevnila o 49 haléřů na průměrných 43,31 Kč. Plyne to ze čtvrtečních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Divadlo Hybernia , Jiřina Bohdalová 95. narozeniny , Oldřich Kaiser

Kaiser hraje v novém filmu. Radost mu nedělá politika a rád by zas objevil brouka

Herce Oldřicha Kaisera těší role lodního kapitána v novém filmu Jana Svěráka Pět švestek, který bude mít v tuzemských kinech premiéru 28. května. Radost mu naopak nedělá politika a podle něj nepravdivá tvrzení bulvárního tisku o alkoholismu jeho dcery Karolíny. Po dokončení audioknih Kmotr I a II začal s přípravami na načítání knihy Já Claudius Roberta Gravese.

Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů

Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.

Pussy Riot and Femen Protest at the Russian Pavilion - Venice

V Benátkách začalo bienále umění. Před ruským pavilonem se protestovalo

Protesty ruské skupiny Pussy Riot a feministického hnutí Femen proti otevření ruského pavilonu ve středu 6. května provázely zahájení 61. ročníku bienále umění v Benátkách. Protest se podle agentury AFP konal i před izraelským pavilonem. Rusko má expozici v Benátkách poprvé od invaze na Ukrajinu v roce 2022, což vyvolalo silnou kritiku.

