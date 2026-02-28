Přeskočit na obsah
Sport

Oslava trenérova výročí se málem proměnila v dortovou bitvu, fanoušci Trpišovského dojali

ČTK

Trenér Jindřich Trpišovský si moc váží narozeninového dortu, který dostal k pátečním padesátinám od fanoušků fotbalistů Slavie.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie (vlevo) obdržel po utkání s Duklou od fanoušků dort k 50. narozeninám
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie (vlevo) obdržel po utkání s Duklou od fanoušků dort k 50. narozeninámFoto: CTK
Gesto ho dojalo a takovou emoci snad ještě nepoznal, uvedl oslavenec na tiskové konferenci po ligovém utkání na Dukle.

Lídr tabulky vyhrál 2:0, udržel neporazitelnost v soutěži a před derby se Spartou v příštím kole odskočil rivalovi v neúplné tabulce již o deset bodů.

Pro velký dort v sešívaných barvách si pražský rodák musel na Julisce dojít po utkání pod sektor hostujících příznivců a měl co dělat, aby ho unesl.

"Co se týče dárku, byl jsem naměkko. Takovou emoci jsem dosud snad nepoznal. Moc se nedojímám, jsem realista, ale tohle gesto mě dojalo. Není to samozřejmost, moc si toho vážím," řekl Trpišovský.

Mistra táhne k obhajobě titulu. "Každé rozhodnutí dělám pro to, aby byla Slavia co nejúspěšnější. Beru to tedy jako odměnu. Krásné gesto, nečekal jsem ho a moc za něj děkuju. Dort si dám rád, byl těžký a moc krásný, ještě že jsem s ním nespadl ze schodů. Těším se na něj po večeři," konstatoval trenér s úsměvem.

Žádné prémie hráčům k padesátinám nevypsal. "Slíbil jsem nějaké občerstvení, ale byl to pořád ligový zápas. Víme, o co hrajeme, nechtěli jsme tříštit koncentraci. Hlavní byl zápas. Teď nás čeká společná večeře, kam mě kluci pozvali a za chvíli tam za nimi vyrazím," vysvětlil Trpišovský.

Narozeniny slaví ve stejný den jako Tomáš Souček. Bývalému kapitánovi Slavie bylo v pátek 31 let.

"Tomáš mi psal, většinou jsem ale první já. Každý rok si to spolu takhle pinkneme, to stejné s Michalem Frydrychem (měl 36. narozeniny). Tentokrát se ale hrálo, do mobilu jsem jen nakoukl. Většinou si pak dopíšeme večer. Je to taková naše tradice, protože většinou má někdo z nás ten den zápas," řekl kouč.

Dostal otázku, koho by si vybral, kdyby měl možnost vzít si bez jakýchkoliv limitů jednoho hráče k narozeninám.

"Bican, Puč… Těch jmen je spousta. Kdybych si ale měl něco opravdu přát, tak úspěchy pro Slavii. Vždycky jsou hráči, kteří se vám líbí. Možná bych vzal elixír a kouzelnou květinu ze seriálu Létající Čestmír a omladil někoho, kdo už tady byl," usmál se Trpišovský.

