Oslava gólu se zvrhla. Hvězda Dortmundu chytila pivo od běsnících tribun a napila se

Stát by mohl mít větší přehled o pracovní době a odpočinku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitoringu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce. Počítá s tím vládní novela drážního zákona, kterou v pátek schválila Sněmovna. Nyní ji projedná Senát. Pokud by novelu z nějakého důvodu vrátil do Sněmovny, poslanci už by se jí kvůli volbám nestihli zabývat.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra dopravy Jakuba Kopřivy neví úřady doopravdy, zda jsou strojvedoucí přetěžováni, či nikoli. Navrhované opatření má pomoci státu zjistit, jestli tomu tak je. Vláda pak bude moci případně přijmout příslušná opatření.

Nehody na železnici byly velkým tématem loni v létě. Vyžádaly si i několik obětí a zraněných. Situací se zabývalo ministerstvo dopravy, které sestavilo bezpečnostní komisi pro řešení situace na železnici. Letos v létě vyvolala pozornost tragická nehoda u Domažlic, kde se srazil rychlík s regionálním vlakem. Nehoda si vyžádala tři životy a desítky zraněných.