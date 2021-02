Organizátoři fotbalového turnaje v čele s rozhodčím Lacinou čelí podezření z podvodu

Královéhradecký kraj prošetřuje půlmilionovou dotaci na loňský finálový turnaj Ondrášovka Cup v Hradci Králové pro dvanáctileté fotbalisty.

Podle deníku Sport se pořádající spolek, jehož předsedou je hokejový extraligový rozhodčí Petr Lacina, dopustil podvodu tím, že vykázal nepravdivé údaje na fakturách a zfalšoval podpisy. Lacina podezření odmítl, komise rozhodčích mu přesto dočasně pozastavila nominaci k utkáním. Fotbalová asociace ČR (FAČR) je připravena ukončit záštitu nad akcí, pokud se informace o podvodu potvrdí.

Ondrášovka Cup je celorepubliková soutěž pro žákovské fotbalové týmy od osmi do 13 let. Nejlepší celky z kvalifikačních kol hrají finálové turnaje jednotlivých kategorií, celkem se do akce každoročně zapojí přibližně 16 tisíc dětí. FAČR přispívá částkou 2,3 milionu korun.

"Pokud se potvrdí mediální informace v celé věci, je předseda asociace Martin Malík připraven okamžitě iniciovat, aby FAČR ukončila záštitu nad celým turnajem," řekl novinářům mluvčí FAČR Michal Jurman.

"FAČR tento fakt považuje za smutnější o to více, že se jednalo o akci, které se v loňském roce zúčastnilo více než 16 malých dětí, které tento turnaj měl vést ke vztahu k fotbalu a pohybovým aktivitám obecně," dodal Jurman.

Deník Sport tvrdí, že spolek vyúčtoval na fakturách osoby, které se turnaje vůbec nezúčastnily, a věci, které k uskutečnění zápasů nebyly potřeba. Spolek kraji půlmilionovou dotaci v minulých dnech vrátil.

Lacina nařčení z podvodu prostřednictvím vyjádření, které zaslal komisi rozhodčích hokejového svazu, odmítl. "Zdůraznil, že spolek poskytuje příslušným krajským institucím při jeho prošetření součinnost, a věří, že se vše vyjasní co nejdříve," uvedl v tiskové zprávě mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Komise rozhodčích přesto Lacinovi, který naposledy řídil nedělní extraligové utkání v Třinci, do odvolání pozastavila nominaci k zápasům. "Vzhledem k probíhajícímu šetření nejde o trest, ale o dočasné opatření, k němuž jsme přistoupili proto, že se jedná o podezření z jednání, které je neslučitelné s principy komise rozhodčích ČSLH," uvedl předseda komise Vladimír Šindler.