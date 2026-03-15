15. 3. Ida
Reklama
Reklama
Oraniště místo hřiště? Řešením je hybridní trávník, Tvrdík mluví o sankcích

Alexander Formáček

Po příchodu miliardářů do českého fotbalu se v nejvyšší soutěži roztočil bezprecedentní vír milionů za přepálené transfery. Zatímco kvalita investice je u řady luxusních přestupů sporná, další téma se nemění: kvalita trávníků na některých stadionech zůstává v otřesném stavu.

Nový trávník, který na Andrově stadionu položili minulý týden.Foto: CTK
Reklama

Důvodem často bývá skutečnost, že daný klub nemá tak kvalitní prostředky pro přípravu hřiště.

„Ne všechny kluby mají lampy, proto my používáme na udržení teploty v hřišti plachty z geotextilie. Před zápasy maximálně hřiště protáhneme prutovými branami a válcujeme,“ vysvětluje technický ředitel MFK Karviná Marian Górniok.

Když je trávník ve špatném stavu a tým nemá technologie, aby ho perfektně připravil, nabízí se výměna trávníku, ostatně jako to udělala nedávno olomoucká Sigma.

Olomouc na zbrusu nový trávník Androva stadionu vyběhla v týdnu v pohárovém utkání proti Mohuči. Povrch se měl rekonstruovat až v létě, ale stav hřiště byl natolik špatný, že se vedení rozhodlo ho vyměnit už nyní před osmifinále Konferenční ligy.

Reklama
Reklama

"Cokoliv bude lepší než trávník, na kterém jsme hráli v posledních zápasech s Lausanne, Bohemians 1905 a Plzní. Úroveň Konferenční ligy si zaslouží, aby povrch byl kvalitní," prohlásil trenér Tomáš Janotka.

Ne vždy ale může jít o ideální krok. „Výměna trávníku v tom období, a nejenom teď, je i trochu loterie. Na toto téma se dá napsat mnoho řádků. Je tam spousta proměnných: místo, odkud trávník je, výška drnu, počasí během slupování, teplota a vlhkost během dopravy, časový úsek přepravy, počasí během pokládky, následné počasí pro dobré uchycení a další ošetřování,“ upozorňuje trávníkář Dukly Praha Richard Nedbal.

Většina expertů se shoduje na tom, že budoucnost směřuje k takzvaným hybridním trávníkům. Ten kombinuje přírodní a umělá travnatá vlákna a dopřává tak fotbalistům největší komfort pro podání výkonu. Stoprocentní umělý trávník si ligoví groundsmani naopak nedokážou představit jako reálnou možnost.

„Nejsme příznivci umělé trávy. Jsme zastánci hybridního trávníku, a to především s všívaným vláknem. Právě zde vidíme ideální řešení pro udržení kvality trávníků,“ zní názor provozního ředitele Slavie Davida Šrámka.

Reklama
Reklama

Problém je v tom, že hybridní trávník společně s vyhříváním a UV lampami je drahá záležitost, a ne každý si ji může dovolit. Proto majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania nedávno přišel s razantním řešením.

„Prvním krokem by bylo vypsání ligového tendru na společného dodavatele hybridního trávníku a souvisejících technologií (například UV lamp) pro celou ligu, aby kluby měly co nejvýhodnější podmínky při realizaci této investice. Zadruhé finanční program pro ligové kluby na investice do infrastruktury,“ uvedl Kania v otevřeném dopise výkonnému řediteli LFA Tomáši Bártovi.

Ligová asociace se celou situací intenzivně zabývá. Momentálně ale pracuje na konzervativnějším řešení.

„Výkonný ředitel LFA dostal za úkol zásadní zpřísnění licenčních podmínek u kvality hracích ploch, vytvoření systému sankcí i zavedení systémových i namátkových kontrol u topení (i svícení),“ zveřejnil na sociální síti X šéf Slavie Praha a člen ligového výboru Jaroslav Tvrdík.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Americký podnikatel Elon Musk

Tesla do sedmi dní spustí projekt obří továrny na čipy pro AI, uvedl Musk

Společnost Tesla spustí svůj projekt Terafab zaměřený na výrobu čipů pro umělou inteligenci (AI) do sedmi dní. Oznámil to podle agentury Reuters generální ředitel firmy Elon Musk. Projekt má zajistit, aby automobilka měla dostatek čipů, které pohánějí systémy autonomního řízení jejích vozů .

Reklama
Archeolog Stanisław Kozieł zkoumá otevřenou hrobku krále Kazimíra IV. na Wawelu, květen 1973. Průzkum probíhá bez jakýchkoli ochranných pomůcek, což mělo později fatální následky.

Prokletí královské hrobky na Wawelu: Po jejím otevření začali archeologové umírat

Polští vědci otevřeli v rámci výzkumu v roce 1973 hrobku krále Kazimíra IV. Jagellonského na Wawelu. Z původně dvanáctičlenného týmu pak během několika měsíců zemřelo hned deset lidí. Veřejnost následně uvěřila, že je hrobka panovníka prokletá a archeologové zahynuli, protože narušili jeho klid. O několik desítek let později ale věda nabídla racionální vysvětlení zdánlivě nevysvětlitelných úmrtí.

Reklama
Reklama
Reklama