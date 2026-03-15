Oraniště místo hřiště? Řešením je hybridní trávník, Tvrdík mluví o sankcích

Po příchodu miliardářů do českého fotbalu se v nejvyšší soutěži roztočil bezprecedentní vír milionů za přepálené transfery. Zatímco kvalita investice je u řady luxusních přestupů sporná, další téma se nemění: kvalita trávníků na některých stadionech zůstává v otřesném stavu.
Důvodem často bývá skutečnost, že daný klub nemá tak kvalitní prostředky pro přípravu hřiště.
„Ne všechny kluby mají lampy, proto my používáme na udržení teploty v hřišti plachty z geotextilie. Před zápasy maximálně hřiště protáhneme prutovými branami a válcujeme,“ vysvětluje technický ředitel MFK Karviná Marian Górniok.
Když je trávník ve špatném stavu a tým nemá technologie, aby ho perfektně připravil, nabízí se výměna trávníku, ostatně jako to udělala nedávno olomoucká Sigma.
Olomouc na zbrusu nový trávník Androva stadionu vyběhla v týdnu v pohárovém utkání proti Mohuči. Povrch se měl rekonstruovat až v létě, ale stav hřiště byl natolik špatný, že se vedení rozhodlo ho vyměnit už nyní před osmifinále Konferenční ligy.
"Cokoliv bude lepší než trávník, na kterém jsme hráli v posledních zápasech s Lausanne, Bohemians 1905 a Plzní. Úroveň Konferenční ligy si zaslouží, aby povrch byl kvalitní," prohlásil trenér Tomáš Janotka.
Ne vždy ale může jít o ideální krok. „Výměna trávníku v tom období, a nejenom teď, je i trochu loterie. Na toto téma se dá napsat mnoho řádků. Je tam spousta proměnných: místo, odkud trávník je, výška drnu, počasí během slupování, teplota a vlhkost během dopravy, časový úsek přepravy, počasí během pokládky, následné počasí pro dobré uchycení a další ošetřování,“ upozorňuje trávníkář Dukly Praha Richard Nedbal.
Většina expertů se shoduje na tom, že budoucnost směřuje k takzvaným hybridním trávníkům. Ten kombinuje přírodní a umělá travnatá vlákna a dopřává tak fotbalistům největší komfort pro podání výkonu. Stoprocentní umělý trávník si ligoví groundsmani naopak nedokážou představit jako reálnou možnost.
„Nejsme příznivci umělé trávy. Jsme zastánci hybridního trávníku, a to především s všívaným vláknem. Právě zde vidíme ideální řešení pro udržení kvality trávníků,“ zní názor provozního ředitele Slavie Davida Šrámka.
Problém je v tom, že hybridní trávník společně s vyhříváním a UV lampami je drahá záležitost, a ne každý si ji může dovolit. Proto majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania nedávno přišel s razantním řešením.
„Prvním krokem by bylo vypsání ligového tendru na společného dodavatele hybridního trávníku a souvisejících technologií (například UV lamp) pro celou ligu, aby kluby měly co nejvýhodnější podmínky při realizaci této investice. Zadruhé finanční program pro ligové kluby na investice do infrastruktury,“ uvedl Kania v otevřeném dopise výkonnému řediteli LFA Tomáši Bártovi.
Ligová asociace se celou situací intenzivně zabývá. Momentálně ale pracuje na konzervativnějším řešení.
„Výkonný ředitel LFA dostal za úkol zásadní zpřísnění licenčních podmínek u kvality hracích ploch, vytvoření systému sankcí i zavedení systémových i namátkových kontrol u topení (i svícení),“ zveřejnil na sociální síti X šéf Slavie Praha a člen ligového výboru Jaroslav Tvrdík.
