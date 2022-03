Rusko vymýšlí originální plán, jak obejít vyřazení ze soutěží. Hrát chce v Asii

V Rusku se otevírá debata, jak vrátit národní fotbalový tým i kluby zpět do hry. Po vyloučení z mezinárodních soutěží UEFA i FIFA kvůli invazi na Ukrajinu by se ruský fotbal mohl pokusit o přesun z Evropy do Asie.

Zástupci ruského fotbalového svazu vytrvale označují sankce od FIFA a UEFA za "výslovně diskriminační", jejich snahu o dočasné pozastavení zákazu a finanční kompenzace ale zamítla i Mezinárodní sportovní arbitráž.

Rusové se tak snaží najít další způsoby, jak svůj fotbal vrátit do hry.

Ruský web Championat naznačil, že by týmy mohly opustit UEFA a přidat se k Asijské fotbalové konfederaci. Národní tým by mohl v budoucnu místo evropského šampionátu soutěžit na mistrovství Asie, na světové šampionáty by se mohl zkusit dostat přes asijskou kvalifikaci.

Za "skvělý nápad" označil podobný přesun Andrej Červičenko, bývalý prezident moskevského Spartaku.

"Bude tam brzy o dost víc peněz a měli bychom tam větší šanci něco vyhrát. Neznám formát asijské Ligy mistrů, ale máme tři nebo čtyři kluby, které by měly šanci něco dokázat," uvedl pro Championat.

O něco zdrženlivěji reagoval bývalý reprezentant Andrej Kančelskis. "Asijská federace? Ani nevím, jestli je něco takového možné," reagoval někdejší hráč Manchesteru United a spíše zadoufal, že suspendace ze strany fotbalových asociací nebude dlouhodobá.

"Nemyslím si, že by UEFA uvažovala o skutečném vyloučení. Všichni doufáme, že to dopadne jinak. Ruský národní tým i kluby potřebují hrát bez ohledu na to, jak se situace vyvine," prohlásil.

Možnost přesunu do Asie ovšem nevyloučil. "Kdyby se ukázalo, že je to reálná možnost, tak proč ne? Pracoval jsem v Asii, hrál jsem v Saúdské Arábii. Bavilo by mě sledovat takové zápasy," dodal Kančelskis.

FIFA na konci února vyřadila Rusko kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu ze soutěží a bez boje do finále kvalifikace o účast na MS v Kataru postoupilo Polsko. Ruské kluby byly vyloučeny z evropských pohárů, což se dotklo Spartaku Moskva, v Evropské lize postoupilo do čtvrtfinále bez boje německé Lipsko.

Pokud by ruský plán přesunu do asijské konfederace vyšel, nebude to zas až taková kuriozita. Například Izrael po svém vyloučení právě z asijské konfederace (o které se postaraly především arabské země) hrál o MS v Oceánii a nyní je členem UEFA, Austrálie zase na vlastní žádost přešla z Oceánie do Asie. A Kazachstán, který do roku 2002 bojoval v Asii, patří nyní rovněž pod UEFA.