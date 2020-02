Opava - Plzeň 0:0. Slezané zatím velmi dobře brání útoky favorita

Na úvod jara Viktoráni zavítají do Slezska. Opava se o žádný přerod nebo zajištění si pohárů usilovat nemusí a nebude. V Opavě je cíl jen jeden. A je jím záchrana prvoligové příslušnosti. A to bude náročný úkol. Včera totiž vyhrála Karviná se Zlínem a Slezany přeskočila. Opava tak padla na patnácté místo, za sebou má o bod jen Příbram. Na Karvinou nyní ztrácí 2 body, na třinácté Bohemians už bodů 6. A to je čeká opravdu brutální start do druhé poloviny sezony. Dnes domácí duel s Plzní, příští týden utkání na půdě Slavie. Navíc Opavští docela razantně obměnili kádr, nejvýznamnější změnou byl odchod Jaroslava Svozila do konkurenčního Baníku. Bude tak zajímavé sledovat, jak si s mnoha změnami a těžkým losem poradí.