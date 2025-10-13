Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

"Prvně se chci omluvit celému národu za včerejší utkání proti Faerským ostrovům. Pro mě, i celý tým, je to absolutně neakceptovatelné," napsal záložník West Hamu na svém účtu na síti X.
"Nejen výsledek, ale hlavně předvedený výkon," uvědomoval si Souček.
Ani jemu se zápas vůbec nepovedl. "Jako kapitán beru zodpovědnost hlavně na sebe. Měl jsem kluky víc namotivovat, víc je strhnout, ukázat větší energii a zajistit, aby se něco takového nestalo," kál se třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.
Svěřenci trenéra Ivana Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Za výkon v utkání se v neděli pozdě večer omluvil už manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
"Omlouvám se všem fanouškům za dnešní výkon české reprezentace na Faerských ostrovech. Z mé pozice to vnímám jako svoji povinnost," uvedl Nedvěd na webu Fotbalové asociace ČR.
"Prohra 1:2 i předvedený výkon v důležitém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa byly neakceptovatelné. Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání," doplnil.
Nedvěd také slíbil, že po návratu domů bude situaci řešit. Ve hře je odvolání kouče Ivana Haška.