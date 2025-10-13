Fotbal

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček se omluvil za nedělní prohru a výkon v utkání kvalifikace o postup na MS proti Faerským ostrovům.
Tomáš Souček (vpravo) při utkání s Faerskými ostrovy
Tomáš Souček (vpravo) při utkání s Faerskými ostrovy | Foto: Reuters

"Prvně se chci omluvit celému národu za včerejší utkání proti Faerským ostrovům. Pro mě, i celý tým, je to absolutně neakceptovatelné," napsal záložník West Hamu na svém účtu na síti X.

"Nejen výsledek, ale hlavně předvedený výkon," uvědomoval si Souček.

Ani jemu se zápas vůbec nepovedl. "Jako kapitán beru zodpovědnost hlavně na sebe. Měl jsem kluky víc namotivovat, víc je strhnout, ukázat větší energii a zajistit, aby se něco takového nestalo," kál se třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.

Svěřenci trenéra Ivana Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.

Za výkon v utkání se v neděli pozdě večer omluvil už manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

"Omlouvám se všem fanouškům za dnešní výkon české reprezentace na Faerských ostrovech. Z mé pozice to vnímám jako svoji povinnost," uvedl Nedvěd na webu Fotbalové asociace ČR.

"Prohra 1:2 i předvedený výkon v důležitém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa byly neakceptovatelné. Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání," doplnil.

Nedvěd také slíbil, že po návratu domů bude situaci řešit. Ve hře je odvolání kouče Ivana Haška.

Související

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
 
Mohlo by vás zajímat

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

Šmicer jde proti proudu. Haška bych nechal, říká a vysvětluje, co mu vadí nejvíc

Šmicer jde proti proudu. Haška bych nechal, říká a vysvětluje, co mu vadí nejvíc

"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka

"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka
Fotbal sport Obsah Tomáš Souček Fotbalové MS 2026 Česká fotbalová reprezentace MS ve fotbale

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 33 minutami
Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti
Fotbal

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Z Faerských ostrovů dnes z hráčského kádru odcestovali pouze Lukáš Horníček s Tomášem Součkem, kteří měli naplánovaný dopolední odlet mimo tým.
před 34 minutami
Obrazem

Kim ukázal svaly: Severní Korea slaví raketami schopnými zasáhnout USA

Kim ukázal svaly: Severní Korea slaví raketami schopnými zasáhnout USA
Prohlédnout si 12 fotografií
Speciální vojenské jednotky předvedly svoje vystoupení před zraky nejvyššího vedení země a tisíců diváků.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vládne od 17. prosince 2011, kdy převzal moc po svém zesnulém otci Kim Čong-ilovi jako třetí a nejmladší syn.
Aktualizováno před 44 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem
Domácí

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán
Fotbal

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Záložník si uvědomuje, že měl spoluhráče víc namotivovat, strhnout a ukázat větší energii.
před 1 hodinou
„Všichni v týhle zemi se mě budou snažit zabít.“ Do kin jde film podle Stephena Kinga
2:24
Film

„Všichni v týhle zemi se mě budou snažit zabít.“ Do kin jde film podle Stephena Kinga

Režisér Edgar Wright natočil nelítostnou akční sci-fi Běžící muž s Glenem Powellem v hlavní roli.
Aktualizováno před 1 hodinou
Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce
Zahraničí

Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců.
Další zprávy