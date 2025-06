Lyon věřil, že mu všechno projde. Přijde finanční čistka a bude bojovat o přežití

Fotbalový klub Olympique Lyon spadl do druhé ligy kvůli masivnímu dluhu a víře ve vlastní výjimečnost. Teď čeká nový začátek.

Je to šokující propad. Olympique Lyon, jeden z nejúspěšnějších francouzských klubů s osmi tituly z Ligue 1, zamířil poprvé po 36 letech nuceně do druhé ligy. Na vině je dramatická finanční krize.

Ačkoli v tabulce končil šestý, úředníci z Národní komise pro kontrolu hospodaření (DNCG) konstatovali, že klub, nyní v rukou amerického investora Johna Textora, má dluh přes 540 milionů eur. Proto zamítli jeho odvolání a klub bude v nové sezoně bojovat v Ligue 2.

Textor se až doposud snažil ukázat, že je vše v pořádku. Prodal svůj podíl v anglickém celku Crystal Palace, získal finanční injekce od akcionářů a snížil mzdové náklady propuštěním hvězd jako Alexandre Lacazette a Anthony Lopes. Navíc prodal hráče jako Maxence Caqueret a Rayan Cherki.

Přesto to nestačilo. "Máme dostatek prostředků pro sezonu 2025/26," tvrdil, když žádal o milost od DNCG. Marně.

Šéf regulačního orgánu Jean‑Marc Mickeler upozornil na neudržitelný model řízení klubu: vlna dluhů stoupá, vyrovnanost mizí. Eagle Football Holding, Textorova holdingová struktura, nesplnila podle regulátora dostatečně své závazky.

A to ani po odpuštění přestupních limitů a prodejích hráčů. Loni v listopadu přišly první sankce: zákaz přestupů a předběžný sestup. To teď dostalo definitivní podobu.

Olympique v uplynulé sezoně trénoval nejprve Pierre Sage, poté Paulo Fonseca. Ale 6. místo a účast v Evropské lize nestačily. Výkony nebyly přizpůsobeny realitě, kterou okamžitě odhalila finanční analýza.

Výsledek shrnuli komentátoři slovy: "Lyon padl kvůli zaslepenosti, aroganci a víře ve vlastní nedotknutelnost."

V tiskové zprávě označilo vedení klubu rozhodnutí za "nesrozumitelné" a "neopodstatněné".

Sportovní i ekonomické důsledky jsou vážné. Pokud rozhodnutí nezvrátí nějaká právnická klička, což je velmi nepravděpodobné, na místo Lyonu postoupí Remeš. Ta vypadla v baráži s Métami.

Navíc Lyon může přijít o další hvězdy. Už teď je v kurzu 20letý mladík Malick Fofana. O něm se mluví v souvislosti s Liverpoolem a Chelsea.

Fanoušci na stadionu Groupama musí přehodnotit víru ve vlastní velikost. Už nestačí jen historie a bývalé úspěchy. Druhá liga pro Lyon neznamená jen krok za hranice Ligue 1.

Bude to finanční čistka, boj o přežití i o zachování dlouhodobé identity. Úvodní srpnová série zápasů s Nancy, Pau či Rodezem bude testem jejich odolnosti.

Nejde jen o sestup. Je to lekce z podnikání ve fotbalu. Když kluby věří, že jsou příliš velké, aby padly, nakonec právě to přijde. Olympique Lyon se nyní musí rozhodnout: přijmout realitu a pracovat na restartu, nebo dál riskovat pád do zapomnění.