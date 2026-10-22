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Olympiakos - Sparta 0:0. Sparťany svírá řecká vřava, první poločas přežili bez gólu

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Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.
Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.
Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.

Video pobouřilo Česko. „Doživotně bez řidičáku,“ volají lidé za zbití ženy na D6

Jen pár hodin stačilo, aby video brutálního útoku na dálnici D6 nasbíralo miliony zhlédnutí a vyvolalo bouřlivé reakce. Řidič Volkswagenu Touareg u Jesenice vybrzdil a surově zbil ženu, která jela v úseku s omezenou rychlostí podle předpisů. Útok zachytila palubní kamera, kterou držela osmiletá dcera. Lidé v tisících komentářů požadují pro agresora jediné: vězení a doživotní zákaz řízení.

FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.

Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance

Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

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