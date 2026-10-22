Olympiakos - Sparta 0:0. Sparťany svírá řecká vřava, první poločas přežili bez gólu
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Olympiakosem Pireus a Spartou Praha.
Video pobouřilo Česko. „Doživotně bez řidičáku,“ volají lidé za zbití ženy na D6
Jen pár hodin stačilo, aby video brutálního útoku na dálnici D6 nasbíralo miliony zhlédnutí a vyvolalo bouřlivé reakce. Řidič Volkswagenu Touareg u Jesenice vybrzdil a surově zbil ženu, která jela v úseku s omezenou rychlostí podle předpisů. Útok zachytila palubní kamera, kterou držela osmiletá dcera. Lidé v tisících komentářů požadují pro agresora jediné: vězení a doživotní zákaz řízení.
ŽIVĚ Ukrajina chce na summit G20 kvůli míru. Zelenskyj zatím marně čeká na pozvání
Ukrajina je připravena k mírovým jednáním během summitu skupiny G20 ve Spojených státech, ale žádné pozvání dosud nedostala, řekl ve čtvrtek novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters. Summit G20 se má konat v polovině prosince v resortu amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě.
Ve Francii poprvé zjistili virus Shamonda u člověka. Nakažený zemřel
Francouzské zdravotnické úřady poprvé zaznamenaly virus Shamonda u člověka. Nakažený šedesátník později zemřel. Úřady ale uvedly, že v současnosti nevidí riziko pro širší populaci.
Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance
Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Tisíce demonstrantů pokojně vyšly do ulic Paříže i dalších francouzských měst
Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích požadují zlepšení stavu školství, píší francouzská média. Další protesty by se mohly konat v sobotu.