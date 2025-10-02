Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Hanáci čekají na vítězství už pět soutěžních zápasů a ve třech duelech při letošní pohárové účasti nedali ještě ani gól. Druhým soupeřem Hanáků bude 23. října doma polský celek Raków Čenstochová.
Sigma hraje evropské poháry po sedmi letech. Do Konferenční ligy "spadl" vítěz českého poháru po vyřazení v play off Evropské ligy s Malmö po výsledcích 0:3 a 0:2.
Po loňské změně formátu evropských pohárů tvoří v Konferenční lize všech 36 účastníků jednu společnou tabulku. Z ní 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
V sestavě domácích se v útoku od prvních minut objevil devětatřicetiletý bosenský útočník Edin Džeko, který se k hvězdné kariéře odrazil v dresu Teplic. V zahajovací jedenáctce Hanáků nechyběl na stoperu Jan Král, nad jehož startem visel otazník, zraněného nejlepšího střelce sezony Daniela Vašulína nahradil na hrotu Matěj Mikulenka.
Domácí "Fialky" odstartovaly očekávaný nápor v 9. minutě, kdy Džeko hlavičkoval z malého vápna do náruče Koutného. Z následnou sérií rohů se obrana Sigmy vypořádala, tlak domácích se snažila rozbít rychlými kontry a v 19. minutě přinutila De Geu ke skvělému zákroku technická střela Tkáče.
Vysoký blok olomouckých hráčů a jejich dobrý pohyb dělal domácím problémy, ale chyba ve středu hřiště darovala Fiorentině vedoucí gól. Na dlouhý pas Ndoura mezi dva obránce si naběhl Piccoli a nedal vyběhnutému Koutnému šanci.
O pět minut později rozvlnili domácí síť podruhé, Ranieriho střela se od břevna odrazila v Dodovi, ale těsný ofsajd gólovou radost soupeři zmařil. Vzápětí se neujala ani střela Ndoura, kterou zlikvidoval Koutný.
Jeho spoluhráči v poli měli i nadále snahu pronikat do pokutového území, ale ruku v ruce s tím si museli hlídat rychlé průniky zejména střelce první branky. V nejkritičtějším momentu v závěru poločasu Piccoliho čistým skluzem na poslední chvíli zastavil Sylla.
Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Organizovaná defenziva Fiorentiny měla dost práce s olomouckou aktivitou, De Gea zasáhl při střelách Kostadinova a Berana. Hosté ale museli být stále na pozoru při brejkových výpadech Piccoliho, v 59.minutě si s jeho nájezdem opět poradil Koutný.
Rostoucí aktivita Hanáků vyvolávala pískot v ne příliš zaplněném hledišti, ale nikoliv nervozitu v zadních řadách italského týmu, která si území před De Geou pečlivě střežila. Svěřenci trenéra Janotky v závěru vystupňovali ofenzivní úsilí, ale recept na gól nenašli. Naopak v závěrečných sekundách zpečetil výhru šestého celku minulého ročníku italské ligy střelou z hranice šestnáctky Ndour.
Utkání 1. kola fotbalové Konferenční ligy.:
ACF Fiorentina - Sigma Olomouc 2:0 (1:0)
Branky: 27. Piccoli, 90.+5 Ndour. Rozhodčí: Badstübner - Günsch, Hüwe - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Fagioli, Ndour - Kostadinov.
Fiorentina: De Gea - Pongračič (85. Comuzzo), Marí, Ranieri - Dodo (72. Fortini), Ndour, Mandragora (59. Fazzini), Fagioli, Gosens (59. Parisi) - Džeko (72. Gudmundsson), Piccoli. Trenér: Pioli.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Beran, Kostadinov (72. Breite) - Ghali, Tkáč (46. Langer), Dolžnikov (63. Michez, 77. Šíp) - Mikulenka (63. Tijani). Trenér: Janotka.
Konferenční liga - 1. kolo:
Dynamo Kyjev - Crystal Palace 0:2 (0:1), Bialystok - Hamrun 1:0 (0:0), Kuopio - Drita 1:1 (0:0), Lausanne - Breidablik 3:0 (3:0), Lech Poznaň - Rapid Vídeň 4:1 (3:0), Noah - Rijeka 1:0 (1:0), Omonia Nikósie - Mohuč 0:1 (0:0), Vallecano - Škendija Tetovo 2:0 (2:0), Zrinjski Mostar - Lincoln 5:0 (3:0), Aberdeen - Šachtar Doněck 2:3 (1:1), Celje - AEK Atény 3:1 (1:1), Fiorentina - Sigma Olomouc 2:0 (1:0), Legia Varšava - Samsunspor 0:1 (0:1), Čenstochová - Universitatea Craiova 2:0 (0:0), Shelbourne - Häcken 0:0, Slovan Bratislava - Štrasburk 1:2 (0:2), Sparta Praha - Shamrock Rovers 4:1 (2:0), AEK Larnaka - Alkmaar 4:0 (1:0).
|1.
|Zrinjski Mostar
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2.
|AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|Lech Poznaň
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|Sparta Praha
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5.
|Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6.
|Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Čenstochová
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11.
|Šachtar Doněck
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13.
|Bialystok
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Mohuč
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17.
|Kuopio
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19.
|Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21.
|Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22.
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23.
|Legia Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27.
|AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28.
|Dynamo Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Škendija Tetovo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32.
|Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|Shamrock Rovers
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34.
|Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35.
|Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36.
|Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0