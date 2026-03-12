Olomouc v prvním osmifinále Konferenční ligy remizovala s Mohučí

Fotbalisté Olomouce remizovali v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy doma s Mohučí 0:0. Hanáci udrželi v šestém soutěžním zápase v řadě neporazitelnost, ale zároveň na 11 utkání protáhli sérii, během níž český tým na pohárové scéně neporazil zástupce bundesligy.
Odveta se odehraje příští čtvrtek v Německu. Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka - Štrasburk. Lépe je na tom francouzský celek, který dnes na hřišti chorvatského soupeře zvítězil 2:1.
Sigma hraje jarní část pohárů podruhé v historii a po 34 letech od čtvrtfinálového souboje v někdejším Poháru UEFA s Realem Madrid. V ligové fázi obsadila na podzim poslední postupové místo a v úvodním kole play off přešla přes Lausanne po výsledcích 1:1 a 2:1.
Domácí tým nastoupil proti Mohuči v netradičním rozestavení se třemi obránci a začal ofenzivně se snahou dostat německý tým pod tlak. V 10. minutě prověřil Ghali gólmana Batze, který si se střelou nigerijského útočníka na brankové čáře poradil.
Hosty aktivita Hanáků zaskočila a museli se maximálně soustředit na obranu. Fungovali v ní ale bez výkyvů a Sigmu do střeleckých příležitostí nepustili. Platilo to rovněž o standardních situacích Sigmy, mimo mířila i tvrdá rána Růska.
Varování pro domácí přišlo ve 24. minutě. Dlouhý nákop od gólmana propadl za obranu, odkud ho Silas usměrnil do sítě, jenže z těsné ofsajdové pozice, takže gól neplatil.
Hosté v závěru poločasu přece jen více větrali zadní řady Sigmy, hra se vyrovnala, nicméně rušné momenty se ani v jednom pokutovém území nezrodily.
Po přestávce převzali dirigentskou taktovku hostující fotbalisté a v 52. minutě si vypracovali první větší šanci. Na dlouhý centr na zadní tyč si naběhl Da Costa a z několika metrů přestřelil Koutného branku. Stejný hráč měl na hlavě i první gól, ale v 60. minutě po rohu jen hlavičkoval do náruče olomouckého gólmana.
Trenér Janotka reagoval na nižší ofenzivní aktivitu svého týmu dvojím střídáním po hodině utkání, ale směrem dopředu se hra Sigmy příliš nezvedla. Hanáky totiž zaměstnávala nátlaková a zarputilá snaha soupeře.
V 74. minutě svitla domácím naděje po rychlém brejku, do koncovky se dostal Šturm, jenže z ostrého úhlu pálil těsně nad.
Nejblíže ke gólu v jinak na šance chudém duelu měli hosté. Nebel poslal ze strany míč na malé vápno, kde se do zakončení tlačil Weiper. Střídající hráč mířil přesně k tyči, jenže Koutný vytáhl povedený zákrok.
V 86. minutě podobně odpověděl Beran, ale český reprezentant z hranice pokutového území mířil nad. Krátce poté Baráthovu střelu skvěle vytáhl Batz na roh a duel skončil bez branek, byť v úplném konci nastavení zachránil Sigmu od inkasování opět těsný ofsajd mohučského fotbalisty.
Úvodní utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy:
Sigma Olomouc - 1. FSV Mohuč 0:0
Rozhodčí: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všichni Fin.) - Malec (video, Pol.). ŽK: Kliment - Posch. Diváci: 9456.
Olomouc: Koutný - Spáčil, Malý, Sláma - Hadaš (61. Slavíček), Baráth, Beran, Ghali (61. Šíp) - Šturm, Růsek (75. Mikulenka) - Kliment (75. Jásir). Trenér: Janotka.
Mohuč: Batz - Kohr, Potsch, Potulski - Da Costa, Nebel (90.+1 Kawasaki), Sano, Boving (64. I Če-song), Mwene (90.+1 Widmer) - Tietz (82. Sieb), Silas (64. Weiper). Trenér: Fischer.
Lech Poznaň - Šachtar Doněck 1:3 (0:1)
Branky: 70. Ishak - 36. Gomes, 48. Newerton, 85. Isaque.
Samsunspor - Vallecano 1:3 (1:2)
Branky: 21. Mouandilmadji - 15. a 78. Alemao, 40. García.
Rijeka - Štrasburk 1:2 (0:1)
Branky: 76. Majstorovič - 2. Panichelli, 72. Godo.
Crystal Palace - AEK Larnaka 0:0
Fiorentina - Čenstochová 2:1 (0:0)
Branky: 62. Ndour, 90.+3 Gudmundsson z pen. - 60. Brunes.
Celje - AEK Atény 0:4 (0:3)
Branky: 3. Varga, 33. Koita, 36. Gačinovič, 49. Moukoudi.
Nosková a její snové tažení. V Kalifornii čeká Češku žhavé semifinále proti Sabalenkové
Tenistka Linda Nosková porazila ve čtvrtfinále v Indian Wells 6:2, 4:6, 6:2 Australanku Talii Gibsonovou a na turnaji přezdívaném "pátý grandslam" postoupila do semifinále. V něm jednadvacetiletou Češku čeká světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.
Studenti přemohli střelce při útoku na univerzitě Old Dominion v USA
Jeden člověk dnes zemřel a další dva utrpěli zranění při střelbě na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii, mrtev je rovněž útočník. Na síti X to oznámil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel s tím, že FBI případ vyšetřuje jako terorismus.
Euforie v Kladně, Sparta krok od šokujícího konce. Další prodloužení rozhodl Ojamäki
Hokejisté Kladna zvítězili ve třetím utkání série předkola play off extraligy nad Spartou 2:1 v prodloužení. V sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy a chybí jim jediná výhra k postupu do čtvrtfinále.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).