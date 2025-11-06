Olomouc slaví první výhru v Konferenční lize. V Arménii se servali její fanoušci

Hanácký tým má po prohře ve Florencii 0:2 a domácí remíze s Čenstochovou 1:1 na kontě čtyři body a posílil své naděje na postup. V dalším kole nastoupí vítěz českého poháru doma proti Celje.
Slovinský celek dnes porazil Legii Varšava 2:1 a v soutěži dosud neztratil ani bod.
Domácí tým nastoupil do zápasu pouze se dvěma hráči arménské národnosti. Trenér Sigmy Janotka obsadil post levého obránce místo zraněných Slámy a Dumitresca Filipem Slavíčkem a tento tah se náramně vyplatil.
Ve druhé minutě sice zakroutil Šíp přímý kop těsně nad břevno Fayaluovy branky, ale další nebezpečná akce hostů už skončila gólem. Na Šípův centr z levé strany vyskočil nejvýše nejlepší střelec Hanáků v sezoně Vašulín a orazítkoval břevno. K odraženému míči se dostal právě Slavíček a poslal ho do sítě.
Hosté se nadále snažili hrát aktivně, ale ve 21. minutě inkasovali. Po přihrávce japonského záložníka Ošimy se k míči těsně před Koutným dostal bosenský útočník Mulahusejnovič a s trochou štěstí jej dopravil za brankovou čáru.
Olomouc si vzala vedení rychle zpět. Po rohovém kopu vystřelil za hranicí šestnáctky Beran, v chumlu hráčů se nejlépe zorientoval Sylla a nedal gólmanovi šanci.
Zápas byl vzápětí zhruba na šest minut přerušen kvůli potyčkám mezi fandy obou týmů.
Po pauze Hanáci neupustili od své aktivity, měli více ze hry a v nastavení byli blízko třetímu gólu. Šípovi chybělo pár centimetrů, aby dosáhl na centr Breiteho.
Do druhého poločasu vstoupila Olomouc připravena na očekávaný tlak domácího týmu, presinkem narušovala jeho rozehrávku a sama si vytvářela šance. V 56. minutě mohl navýšit vedení Ghali, jenže zblízka trefil jen nohy gólmana. V 63. minutě Syllovu střelu zblokoval obranný val domácích.
Arménský celek hrozil zejména z rychlých protiútoků, dvě tvrdé střely ze střední vzdálenosti o kousek minuly Koutného branku.
V závěrečné čtvrthodině začal domácí tým stupňovat tlak ve snaze o vyrovnání. Olomouc ale neupustila od své taktiky, držela Noah co nejdále od své branky a cennou výhru bez větších komplikací uhájila.
Sigma, která je v pohárech po sedmi letech, přerušila sérii šesti utkání na evropské scéně, v nichž nevyhrála a dala jen jeden gól.
Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Utkání 3. kola fotbalové Konferenční ligy:
FC Noah - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Branky: 21. Mulahusejnovič - 10. Slavíček, 24. Sylla. Rozhodčí: Aslam - Dale, Rossland - Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Mulahusejnovič, Oulad, Perkovič (trenér) - Breite, Slavíček.
Noah: Fayulu - Boakye (71. Hambardzumjan), Saintini, Muradjan, Sualehe - Ošima, Eteki (71. Oulad) - Sangaré (88. Thorarinsson), Ferreira, Manveljan (46. Matheus) - Mulahusejnovič. Trenér: Perkovič.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Beran, Breite - Šíp (71. Dolžnikov), Langer (88. Mikulenka), Ghali (62. Navrátil) - Vašulín (88. Tijani). Trenér: Janotka.
Tabulka:
|1.
|Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2.
|Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3.
|Mohuč
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4.
|AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5.
|Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6.
|Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7.
|Šachtar Doněck
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8.
|Kuopio
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9.
|Čenstochová
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10.
|AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11.
|Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|Sparta Praha
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13.
|Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14.
|Bialystok
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15.
|Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16.
|Sigma Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17.
|Zrinjski Mostar
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18.
|Lech Poznaň
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19.
|Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20.
|Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21.
|Legia Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22.
|Škendija Tetovo
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23.
|Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24.
|Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25.
|Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27.
|Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28.
|Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29.
|Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30.
|Shamrock Rovers
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31.
|Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32.
|Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34.
|Dynamo Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36.
|Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0