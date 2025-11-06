Fotbal

Olomouc slaví první výhru v Konferenční lize. V Arménii se servali její fanoušci

před 1 hodinou
Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Konferenční ligy na hřišti arménského mistra FC Noah 2:1 a připsali si první výhru v soutěži. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili obránci Filip Slavíček a Abdoulaye Sylla.
Olomouc dokázala vyhrát na hřišti FC Noah.
Olomouc dokázala vyhrát na hřišti FC Noah. | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Gurgen Hakobyan @gug.photo

Hanácký tým má po prohře ve Florencii 0:2 a domácí remíze s Čenstochovou 1:1 na kontě čtyři body a posílil své naděje na postup. V dalším kole nastoupí vítěz českého poháru doma proti Celje.

Slovinský celek dnes porazil Legii Varšava 2:1 a v soutěži dosud neztratil ani bod.

Domácí tým nastoupil do zápasu pouze se dvěma hráči arménské národnosti. Trenér Sigmy Janotka obsadil post levého obránce místo zraněných Slámy a Dumitresca Filipem Slavíčkem a tento tah se náramně vyplatil.

Ve druhé minutě sice zakroutil Šíp přímý kop těsně nad břevno Fayaluovy branky, ale další nebezpečná akce hostů už skončila gólem. Na Šípův centr z levé strany vyskočil nejvýše nejlepší střelec Hanáků v sezoně Vašulín a orazítkoval břevno. K odraženému míči se dostal právě Slavíček a poslal ho do sítě.

Hosté se nadále snažili hrát aktivně, ale ve 21. minutě inkasovali. Po přihrávce japonského záložníka Ošimy se k míči těsně před Koutným dostal bosenský útočník Mulahusejnovič a s trochou štěstí jej dopravil za brankovou čáru.

Olomouc si vzala vedení rychle zpět. Po rohovém kopu vystřelil za hranicí šestnáctky Beran, v chumlu hráčů se nejlépe zorientoval Sylla a nedal gólmanovi šanci.

Zápas byl vzápětí zhruba na šest minut přerušen kvůli potyčkám mezi fandy obou týmů.

Po pauze Hanáci neupustili od své aktivity, měli více ze hry a v nastavení byli blízko třetímu gólu. Šípovi chybělo pár centimetrů, aby dosáhl na centr Breiteho.

Do druhého poločasu vstoupila Olomouc připravena na očekávaný tlak domácího týmu, presinkem narušovala jeho rozehrávku a sama si vytvářela šance. V 56. minutě mohl navýšit vedení Ghali, jenže zblízka trefil jen nohy gólmana. V 63. minutě Syllovu střelu zblokoval obranný val domácích.

Arménský celek hrozil zejména z rychlých protiútoků, dvě tvrdé střely ze střední vzdálenosti o kousek minuly Koutného branku.

V závěrečné čtvrthodině začal domácí tým stupňovat tlak ve snaze o vyrovnání. Olomouc ale neupustila od své taktiky, držela Noah co nejdále od své branky a cennou výhru bez větších komplikací uhájila.

Sigma, která je v pohárech po sedmi letech, přerušila sérii šesti utkání na evropské scéně, v nichž nevyhrála a dala jen jeden gól.

Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Utkání 3. kola fotbalové Konferenční ligy:

FC Noah - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)

Branky: 21. Mulahusejnovič - 10. Slavíček, 24. Sylla. Rozhodčí: Aslam - Dale, Rossland - Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Mulahusejnovič, Oulad, Perkovič (trenér) - Breite, Slavíček.

Noah: Fayulu - Boakye (71. Hambardzumjan), Saintini, Muradjan, Sualehe - Ošima, Eteki (71. Oulad) - Sangaré (88. Thorarinsson), Ferreira, Manveljan (46. Matheus) - Mulahusejnovič. Trenér: Perkovič.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Beran, Breite - Šíp (71. Dolžnikov), Langer (88. Mikulenka), Ghali (62. Navrátil) - Vašulín (88. Tijani). Trenér: Janotka.

Tabulka:

1. Samsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. Celje 3 3 0 0 7:2 9
3. Mohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK Larnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. Fiorentina 3 2 0 1 6:2 6
6. Lausanne 2 2 0 0 4:0 6
7. Šachtar Doněck 3 2 0 1 6:4 6
8. Kuopio 3 1 2 0 4:2 5
9. Čenstochová 3 1 2 0 3:1 5
10. AEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
11. Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
Sparta Praha 3 1 1 1 4:2 4
13. Štrasburk 2 1 1 0 3:2 4
14. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4
15. Noah 3 1 1 1 3:3 4
16. Sigma Olomouc 3 1 1 1 3:4 4
17. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
18. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
19. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
20. Rijeka 2 1 0 1 1:1 3
21. Legia Varšava 3 1 0 2 3:4 3
22. Škendija Tetovo 2 1 0 1 1:2 3
23. Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3
24. Lincoln 2 1 0 1 2:6 3
25. Häcken 2 0 2 0 2:2 2
Drita 2 0 2 0 2:2 2
27. Omonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
28. Shelbourne 2 0 1 1 0:1 1
29. Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Shamrock Rovers 3 0 1 2 2:7 1
31. Breidablik 3 0 1 2 0:5 1
32. Aberdeen 3 0 1 2 2:9 1
33. Slovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
Hamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
 
