Olomouc přišlo chování fanoušků na téměř půl milionu. „Kotel“ má dvouletou podmínku

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala Sigmu Olomouc za chování fanoušků v úvodním utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne souhrnnou pokutou 20 tisíc eur (484 tisíc korun) a podmínečným uzavřením části stadionu na příští domácí zápas v pohárech.
Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o rozhodnutí svého disciplinárního orgánu informovala na svém webu.
Hanáci pykají za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musejí zaplatit za vhazování předmětů na hřiště, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky.
Za použití zakázané pyrotechniky UEFA Sigmě zároveň podmínečně uzavřela sektory na jižní tribuně, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších příznivců.
Hanáci před týdnem doma v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy hráli s Lausanne nerozhodně 1:1. Odveta je na programu dnes večer na stadionu švýcarského soupeře.
Když se průmyslová tradice potká s moderní digitalizací
Třinecké železárny zvládly přechod na SAP S/4HANA bez přerušení nepřetržité výroby. Klíčem byla důsledná příprava a spolupráce s technologickým partnerem Axians, který dokázal respektovat specifika těžkého průmyslu a pružně na ně reagovat. Více než roční příprava umožnila zkrátit odstávku informačního systému na méně než tři dny.
Tím Babiš Trumpa nepotěší. Fiala reagoval na premiérovy výroky o výdajích na obranu
Amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotěší, že Česká republika nehodlá plnit spojenecké závazky. Pro dlouhý život je třeba starat se o bezpečnost, uvedl expremiér Petr Fiala (ODS) k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně plánovaných výdajů na obranu.
„Nesloužící lékař je jako prostitutka.“ Nečekaně se vrací kontroverzní exšéf nemocnic
Ředitelské křeslo v Nemocnici Kyjov má připadnout bývalému řediteli brněnských nemocnic Pavlu Pilerovi. Přestože o tom má ve čtvrtek teprve rozhodnout krajská rada, podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz má největší šanci na úspěch právě on. A to i přes kontroverze, které ho v minulosti doprovázely – včetně sporů se zaměstnanci. Ti si kvůli jeho chování stěžovali i vedení Brna.
ŽIVĚBabiš: Naší prioritou není Ukrajina, válku musí vyřešit Trump s evropskými lídry a Zelenským
Ukrajina není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu.
Úprk před Donaldem, píší komentátoři. Spojené státy opouštějí rekordní počty Američanů
Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí než přistěhovalo, což se nestalo od dob Velké hospodářské krize, poznamenal ve čtvrtek server The Wall Street Journal. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila tento odliv za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Ukazuje to však i něco jiného.