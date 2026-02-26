Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Sport

Olomouc přišlo chování fanoušků na téměř půl milionu. „Kotel“ má dvouletou podmínku

ČTK

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala Sigmu Olomouc za chování fanoušků v úvodním utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne souhrnnou pokutou 20 tisíc eur (484 tisíc korun) a podmínečným uzavřením části stadionu na příští domácí zápas v pohárech.

Kotel olomouckých fanoušků během zápasu Olomouc - Lausanne
Kotel olomouckých fanoušků během zápasu Olomouc - LausanneFoto: CTK
Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o rozhodnutí svého disciplinárního orgánu informovala na svém webu.

Hanáci pykají za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musejí zaplatit za vhazování předmětů na hřiště, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky.

Za použití zakázané pyrotechniky UEFA Sigmě zároveň podmínečně uzavřela sektory na jižní tribuně, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších příznivců.

Hanáci před týdnem doma v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy hráli s Lausanne nerozhodně 1:1. Odveta je na programu dnes večer na stadionu švýcarského soupeře.

Celkový pohled na Třinecké železárny
Když se průmyslová tradice potká s moderní digitalizací

Třinecké železárny zvládly přechod na SAP S/4HANA bez přerušení nepřetržité výroby. Klíčem byla důsledná příprava a spolupráce s technologickým partnerem Axians, který dokázal respektovat specifika těžkého průmyslu a pružně na ně reagovat. Více než roční příprava umožnila zkrátit odstávku informačního systému na méně než tři dny.

Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno
„Nesloužící lékař je jako prostitutka.“ Nečekaně se vrací kontroverzní exšéf nemocnic

Ředitelské křeslo v Nemocnici Kyjov má připadnout bývalému řediteli brněnských nemocnic Pavlu Pilerovi. Přestože o tom má ve čtvrtek teprve rozhodnout krajská rada, podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz má největší šanci na úspěch právě on. A to i přes kontroverze, které ho v minulosti doprovázely – včetně sporů se zaměstnanci. Ti si kvůli jeho chování stěžovali i vedení Brna.

