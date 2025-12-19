Olomouc koeficientu neprospěla. Česko drží klíčovou pozici, Poláci ale už dotírají

České fotbalové kluby se v žebříčku národních koeficientů UEFA drží na desátém místě, jejich náskok před jedenáctým Polskem se ale po čtvrtečních posledních zápasech ligové fáze Konferenční ligy znovu snížil, a to na 1,450 bodu.
Před dvanáctým Řeckem mají tuzemské týmy po závěrečných letošních pohárových duelech k dobru 2,363 bodu, ztrátu na deváté Turecko naopak stáhly na zhruba dva body. Desátá pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2027/28. Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko letos na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů.
Probíhající sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku, v průběhu podzimu se k němu ale přibližovali Poláci. Soupeř ve čtvrtek zapsal v tomto ročníku za jeden den rekordních 3,219 bodu a posunul se už na 11. pozici před Řecko.
Polsko těžilo z toho, že mělo všechny čtyři pohárové zástupce v sezoně v hlavní fázi Konferenční ligy a hned tři z nich si vedle zápasového zisku připsali také bonus za celkové umístění. K Česku se přiblížilo i díky tomu, že Lech Poznaň v přímém souboji zvítězil v Olomouci. Do jarní vyřazovací části neprošla jen Legia Varšava, zbylé tři soupeřovy kluby mohou získávat další body v play off.
Polsko však na rozdíl od tuzemských týmů nebude v závěru ledna hrát poslední dvě kola ligové fáze Ligy mistrů a Evropské ligy. Česko má v obou soutěžích po jednom zástupci a může se pronásledovateli opět vzdálit. Slavii čekají poslední dvě kola Ligy mistrů, Plzeň pak Evropská liga, v níž má blízko k postupu a tím i bonusu za umístění.
V Konferenční lize budou na jaře ve hře oba čeští zástupci v soutěži. Sparta prošla přímo do osmifinále, Olomouc čeká úvodní kolo vyřazovacích bojů. Poláci mají oproti soupeři výhodu v tom, že zisk dělí jen čtyřmi účastníky, zatímco Česko mělo na startu pohárové sezony pět zástupců.
Řekové ztrácejí na elitní desítku žebříčku necelých dva a půl bodu. Na rozdíl od Česka ale budou mít na konci ledna ve hře tři mužstva - Olympiakos Pireus v Lize mistrů a Panathinaikos Atény s PAOK Soluň v Evropské lize. Oba zástupci v nižší soutěži navíc mají nakročeno k postupu, Řekové se tak v lednu téměř jistě před Poláky znovu dostanou a navíc se mohou výrazně dotáhnout i k Česku.
K devátému Turecku se tuzemské kluby po čtvrtku přiblížily na 2,050 bodu. Soupeř má ve hře už jen tři celky, stejně jako Česko pak po jednom zástupci v Lize mistrů a v Evropské lize. Oba týmy jsou však blízko k postupu do vyřazovací části. Samsunspor již prošel do jarních bojů v Konferenční lize.
Po loňské reformě pohárů postupuje do vyřazovací fáze 24 z 36 účastníků všech tří soutěží, nejlepší osmička pak vždy rovnou do osmifinále. Kluby tvoří jednu společnou tabulku. V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.
Česko zatím v této sezoně celkově po vydělení získalo 8,575 bodu, za celý minulý ročník to bylo 10,550 bodu. Nejvíce zapsala Sparta, která jen ve čtvrtek i s bonusem za umístění uhrála bod. Plzeň zatím získala 10 bodů a Slavia devět bodů včetně bonusu za účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Polsko je průběžně rekordmanem celé sezony, připsalo si už 13,625 bodu.
