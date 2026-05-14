Ohromující, možná světový unikát, žasne Bičík nad Isifem. Slušných fanoušků mu je líto

„Fotbal se hraje pro fanoušky, když chybějí, je to smutné. Osobně bych raději tedy hrál jinde, ale s plnými ochozy,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový brankář David Bičík.
Slavia obhájila titul, ale oslavy byly hořko-sladké. Fotbal se hraje pro fanoušky, a když chybějí, je to smutné. Bez diváků v koronavirovém období proběhl celý ročník, ale tohle je přece jen něco jiného. Příchuť skandálního derby bylo v Edenu patrné.
Leckdo namítne, že slavit s neurvalci, kteří v derby zničili, co mohli, by ani nikdo nechtěl. Ale nelze házet všechny do jednoho pytle. Odnesli to především ti slušní, kteří hráče po celou sezonu věrně podporovali. Já se přiženil do slávistické rodiny, v Českém Brodu založili fan klub a jezdí na všechny zápasy. Chování výtržníků jednoznačně odsoudili. Trest si klubu určitě zasloužil, ale nejvíce postižení byli právě ti slušní.
Za řádění diváků v derby mohla disciplinárka vynést dva soudy: zápas bez diváků, nebo zavřené hřiště, tedy hrát jinde, i několik stovek kilometrů od Prahy. Nevím, co je pro hráče horší. Prázdný stadion ocení v některých situacích trenéři, jejichž pokyny jsou snadno slyšet, rovněž brankáři si mohou obranu lépe organizovat, ořvou si celé hřiště.
Ale fandové mužstvo podpoří, ženou ho, když se nedaří, oslavy s nimi jsou úplně něco jiného. Osobně bych raději tedy hrál jinde, ale s plnými ochozy.
Proti Jablonci se trefil i nigerijský záložník Samuel Isife, stal se 22. střelcem týmu, který v probíhající sezoně za Slavii skoroval. To je neskutečné číslo! Ohromující! Patrně nejvyšší v celém světě. Jen to dokladuje, jaký má Slavia kádr, v němž se lehčeji někdo nahradí. I při zakončení. Jestliže stoper je schopný dát gól ve hře, nejen při standardní situaci, je to pro tým veliká pomoc.
Jablonec dostal pět gólů, má za sebou několik nepřesvědčivých zápasů. Pro něj je však jasná priorita získat domácí pohár, který mu zaručuje účast v základní skupině evropské soutěže. Netvrdím, že zápas v Edenu vypustil, to vůbec, ale chápu, že ho čeká nejdůležitější utkání sezony.
Přestože v derby prožil slovenský brankář Sparty Jakub Surovčík hrůzostrašné okamžiky a měl i nějaké zdravotní potíže, proti Plzni nastoupil. Utkání zvládl fantasticky. Psychicky to muselo být pro něj náročné, moc mu pomohlo, že mu vyjadřovali podporu i slávisti.
Kdyby nechytal, musel by do sparťanské branky nějaký mladík. Nemyslím si, že ho vedení nebo trenér tlačili, aby nastoupil, nechali to na něm. On jednoznačně prokázal, že má vysokou kvalitu. Zaslechl jsem, že by se měl stát jedničkou ve slovenském národním týmu, zasloužil by si to.
Spartě chybělo sedmnáct hráčů. To je hodně zvláštní. Samozřejmě zranění i tresty se ke konci soutěže načítají, ale tohle je skutečně hodně. Ve Spartě se to opakuje, zažil jsem už já v roce 2016, kdy nastupoval i asistent Radek Kováč. A po několika letech to přišlo opět, stejně jako letos.
Zraněných je až moc, to je na pováženou, k tomu disciplinární tresty. Nemají tolik vyloučených jako Slavia, ale hromadí žluté. Ohrožení hráči by si měli víc uvědomovat, že je trest může postihnout a podle toho se chovat. Karty za protesty a jiné kázeňské prohřešky jsou naprosto zbytečné.
Pohárové Evropě se blíží Hradec Králové a moc mu to přeju. Zaslouží si to. Trenér David Horejš dal dohromady schopný kádr, jako jediný porazil Hradec na hřišti Slavii, i když s velkým štěstím. Ale na to se už nikdo neptá.
Po porážce se Slováckem je Baník poslední a nevypadá to s ním nikterak dobře. Čekal jsem, že se na jaře zvedne, ale nestalo se. Situace se vyvinula tak, že si to pravděpodobně v závěrečném kole rozdá s Duklou v přímém souboji. A tohle fanoušek chce. Ať jde o titul nebo záchranu, taková utkání mají ten pravý náboj.
David Bičík
Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Nastupoval i za Kladno a Plzeň. Dva roky působil v Turecku.
V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto.
V mládežnických reprezentacích si připsal osm zápasů.
