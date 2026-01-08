"Ohavnost." Souček v Anglii otřásl scénou. Podržel ho i slavný muž, který West Ham nenávidí

Téma kontroverzní penalty, po které West Ham United prohrál extrémně důležitý duel o záchranu s Nottinghamem Forest, pulsuje fotbalovou Anglií. Nevídaně jedovatá kritika z úst českého fotbalisty Tomáše Součka obletěla celou zemi a povětšinou se setkala s pochopením.
„Je to jako basketbal.“ Krátký úderný úsek z úterního Součkova vyjádření dala britská BBC rovnou do titulku. V Reuters zase text uváděli citací: „Tahle penalta je vtip.“
Drtivý nesouhlas celého West Hamu s tím, jak nešťastně vyvrcholil úterní záchranářský boj, nejlépe vyjádřil v rozhovoru pro stanici Sky Sports právě třicetiletý Čech. Jeho kritika rezonovala napříč celou fotbalovou Velkou Británií.
Souček totiž nelamentoval pouze nad jedním konkrétním verdiktem sudích. Z hlediska rozhodování zpochybnil celou soutěž.
„Tohle je vtip. Jestli se to bude posuzovat takhle, můžeme mít dvacet penalt za zápas. Přišel jsem do Premier League, protože jsem si myslel, že je to nejtvrdší liga na světě a že jsme tady všichni bojovníci a válečníci. Ale tohle vypadá spíš jako basketbal, kde se soupeře nemůžeš ani dotknout,“ prohlásil.
Český fotbalista byl inkriminovanému momentu velmi blízko.
Právě on totiž po standardní situaci „Lesníků“ v 88. minutě odhlavičkoval míč do bezpečí, kousek za ním ale vzduchem proletěl brankář Hammers Alphonse Areola. A nebylo to do prázdna. Rukama totiž do hlavy zasáhl dalšího skákajícího muže: Morgana Gibbse-Whitea.
Sudí Tony Harrington nic závadného neevidoval. Ani hráči Nottinghamu nic nereklamovali. Jenže moderní fotbal do značné míry definuje systém VAR. Téměř nikdy nemůžete plně slavit a téměř nikdy nemůžete být naprosto v klidu, když rozhodčí podezřelý souboj ihned neodpíská.
Muž u videa, Neil Davies, na zpomaleném záběru spatřil střet. A bylo zle. Harringtona zavolal k obrazovce, a pokud k tomu dojde, hlavní rozhodčí jde proti tomuto „rozkazu“ jen naprosto ojediněle.
Přes protesty „Kladivářů“ se kopala penalta a faulovaný Gibbs-White ji proměnil. West Ham zůstal na sestupové osmnácté pozici, ztráta na sedmnáctý Nottingham narostla na děsivých sedm bodů.
„VAR nás právě odsoudil k sestupu,“ psal na X poraženecky oblíbený účet West Ham Transfer.
Východolondýnský klub ve čtvrtek podal oficiální protest. Domnívá se, že obvyklá formulka, která má vést k zásahu systému VAR, tedy „jasná a očividná“ chyba, v tomto případě nebyla naplněna. Zvlášť, když byl míč po Součkově zásahu dávno pryč z centra dění.
„Byl jsem brankářem a vím, že člověk nemůže zastavit svůj pohyb. Jdeš po míči. Kolikrát jsme takový souboj viděli a nic se nestalo? Pro mě tohle není penalta,“ uvedl trenér domácích Nuno Espirito Santo.
Bývalý profesionální rozhodčí Mark Clattenburg byl jiného názoru. Exkluzivně pro Hammers News uvedl: „Když brankář takhle vyrazí z branky, musí se alespoň letmo dotknout míče. To se ale nestalo a soupeře zasáhl do obličeje.“
Jen tím spustil další lavinu negativních ohlasů, které převládaly i u nestranných fanoušků. Dokonce i těch, co West Ham nemají vůbec v lásce.
Podporu jednomu z úhlavních nepřátel vyjádřil fanatický fanoušek Millwallu, slavný rozhlasový a televizní moderátor, publicista a komik Danny Baker.
„Jako fanouška Millwallu mě nic nepotěší víc, než když se West Hamu nedaří. Ale tohle není penalta,“ napsal na sociální síť X. „Brankář jde po míči, stejně tak útočník. Jenže někdo jiný zasáhne míč dřív a oni se pak střetnou. VAR je pro tuhle hru naprostá ohavnost,“ dodal respektovaný hlas britského sportovního vysílání.
