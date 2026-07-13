Odveta za válku i vzpomínka na „boží ruku“. Messi je natěšený na Anglii

Argentinský kapitán se v 39 letech poprvé postaví Albionu. V sázce bude postup do finále i další kapitola jeho mimořádné kariéry.
Historicky nejlepší střelec fotbalového mistrovství světa Argentinec Lionel Messi ve své bohaté kariéře stanul proti všem možným soupeřům. Jeden věhlasný protivník se mu ale dlouho vyhýbal: Anglie.
Právě na ni v 39 letech narazí ve středečním semifinále světového šampionátu v Atlantě. Argentinský svaz popsal na svém webu boj o finále jako "zápas, který osud Messimu dlužil".
Argentina s Anglií se utkaly naposledy v listopadu 2005 v Ženevě. V té době osmnáctiletý Messi už reprezentoval, hned při debutu v přípravném utkání s Maďarskem však dostal červenou kartu, kvůli níž o duel s Albionem přišel.
Po 21 letech by mu už nic nemělo bránit v tom, aby se Anglii postavil.
"Je to výjimečné, protože jde o skvělý tým, opravdovou velmoc. Vždy je příjemné hrát proti takovému soupeři, v takovém zápase," řekl Messi novinářům po sobotním čtvrtfinálovém vítězství 3:1 nad Švýcarskem po prodloužení.
"Potřebujeme si odpočinout, protože máme za sebou velkou zátěž, jejíž následky celý tým samozřejmě pociťuje. Musíme se dostat do co nejlepší kondice, abychom mohli pokračovat v tom, co jsme dosud dělali: bojovat," prohlásil rodák z Rosaria.
Semifinále vzbuzuje velká očekávání.
"Anglie může Argentinu uběhat, ale oni mají toho malého génia Messiho. Všichni hrají pro něj. Každý by se měl těšit. Bránit ho je nemožné, vždycky se objeví na místě, kde ho nikdo nečeká," prohlásil pro BBC expert Micah Richards.
Messi má v argentinském dresu na kontě 205 utkání a 125 branek. Rekordních 32 startů si připsal na světových šampionátech, na nichž se představil už šestkrát.
To dokázali jen jeho největší rival Portugalec Cristiano Ronaldo a Mexičan Guillermo Ochoa, který si ale na rozdíl od nich na prvních dvou turnajích nezahrál.
S 21 brankami je Messi nejlepším střelcem v dějinách MS, o jednu trefu za ním zaostává Francouz Kylian Mbappé. Společně s ním vládne s osmi góly letošní tabulce kanonýrů.
Právě proti Francii uspěla Argentina ve finále posledního šampionátu. Třetí zlato v historii získala po 36 letech.
Závěrečný souboj z Kataru by se mohl opakovat i tuto neděli v New Jersey, jelikož Francii v prvním semifinále, které se hraje v úterý, čeká Španělsko.
Souboj Argentiny s Anglií vyvolává vzpomínky na události z 80. let minulého století. V roce 1982 svedla Británie krátkou válku s Argentinou o Falklandy.
Souostroví v jižním Atlantiku, které Argentinci nazývají Malvíny, je britským zámořským územím a Británie tam udržuje také vojenskou přítomnost. Argentina je dlouhodobě považuje za své území a nárok na ně nikdy nevzdala.
Čtvrtfinále MS z roku 1986 mezi Argentinou a Anglií pak přineslo jednu z největších kontroverzí v dějinách fotbalu. Oba góly Jihoameričanů při výhře 2:1 vstřelil legendární Diego Maradona.
První branku dal rukou, což ale dlouho odmítal přiznat s tím, že se jednalo o "boží ruku".
Druhou trefu pak zaznamenal po šedesátimetrovém sólu, při němž obešel několik protihráčů. Tento zásah si zase vysloužil označení "gól století".
Argentinský trenér Lionel Scaloni vzájemnou historii neřeší. "Je to fotbalový zápas. Tečka. Nic víc v tom není. Nehledejme v tom nic jiného. Budeme hrát zápas proti skvělému národnímu týmu, který má skvělého trenéra (Němce Thomase Tuchela), jehož si velmi vážím a obdivuji," řekl.
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