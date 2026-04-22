Od titulu k ostudě. Leicester ukazuje, jak rychle se dá spadnout z fotbalových výšin

Leicester spadl až do třetí ligy. Za dramatickým úpadkem stojí chyby vedení, slabé výkony i ztráta identity.
Ještě před pár lety to byl příběh, který obletěl svět.
Teď jde spíš o odstrašující případ. Leicester City během jediné dekády prošel cestou od titulu v Premier League až po nynější pád do třetí nejvyšší soutěže. A ten pád nebyl náhodný.
Zásadní problém začíná nahoře. Klub dlouhodobě selhává v řízení i strategii. Kritika míří především na vedení v čele s Aiyawattem Srivaddhanaprabhou a sportovní strukturu kolem Jona Rudkina.
Právě tam se podle řady hlasů hromadí chyby, které se postupně přenesly i na hřiště.
Trest za porušení finančních pravidel
Výsledkem je chaos. Trenéři se střídají, koncepce chybí. Jen v poslední době klub vedl už čtvrtý kouč během krátkého období. Takové prostředí těžko může fungovat.
„Leicester teď nepůsobí jako stabilní klub,“ zaznělo z prostředí kolem týmu. A přesně to vystihuje realitu. Bez jasného směru se klub točí v kruhu a každé další rozhodnutí působí spíš jako improvizace než plán.
Druhý zásadní faktor? Peníze. Leicester doplatil na porušení finančních pravidel, za které přišel o body. A to v situaci, kdy už tak bojoval o přežití.
Jenže ještě důležitější je, že ani bez toho by nebyl v bezpečí. Tým dlouhodobě nefungoval. Výsledky byly slabé, výkony ještě horší. Leicester v roce 2026 vyhrál jen minimum zápasů a nasbíral desítky porážek.
To ukazuje na třetí problém – samotný kádr. Na papíře kvalitní tým, v realitě bez energie a soudržnosti. Hráči s vysokými platy nedokázali převzít odpovědnost. Chyběl lídr, který by tým zvedl v těžkých chvílích.
Kde je nějaký lídr?
A právě to je možná největší rozdíl oproti slavné sezoně 2015/16. Tehdy Leicester stál na soudržnosti, disciplíně a jasné roli každého hráče. Dnes působí rozbitě.
„Chybí snaha, chybí odpovědnost,“ zaznívá z kritiky. A fanoušci to vidí stejně.
Nespokojenost na tribunách roste. Protesty, pískot, otevřená kritika vedení i hráčů. Klub, který byl symbolem pohádkového příběhu, se stal symbolem ztracené identity.
Do toho přichází další problém – ekonomika.
Leicester měl dlouhodobě vysoké náklady a po sestupu z Premier League začal ztrácet příjmy. Bez stabilního sportovního výsledku se tahle rovnice rychle rozpadá.
A když k tomu připočtete špatný nákup hráčů a slabou práci na přestupovém trhu, máte kompletní obrázek.
Ten pád je komplexní. Nejde o jednu chybu, ale o řetězec špatných rozhodnutí.
Leicester tak dnes stojí na křižovatce. Musí vyřešit vedení, stabilizovat kádr a hlavně znovu najít identitu. Bez toho se z třetí ligy zpátky nahoru nedostane.
Otázka je, jestli si klub dokáže přiznat, kde udělal největší chyby. Protože bez toho žádný návrat nepřijde.
